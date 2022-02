A végzősök tartanak az érettségi vizsgáktól, Gröhlinghez fordulnak segítségért

Sok érettségiző számára érthetetlen az Oktatási Minisztérium által bejelentett szabványos érettségi gondolata.

A legtöbb végzős diák negatívan értékeli a minisztéirum bejelntesését, mely szerint idén meg lesznek tartva az érettségi vizsgák.

Sokak számára érthetetlen a szabványos érettségi gondolata, mert most is hasonló a helyzet, mint amilyen az elmúlt két évben volt, amikor is eltörölték a vizsgákat. Ez következik a Középiskolások Szövetségének közleményéből, amelyet Kaľavská Viktória tett közzé.

A szövetség tagjai találkozni szeretnének az oktatási miniszterrel.

„Az idei érettségizők tanulmányai csaknem felét távoktatásban folytatták. Szlovákiában a mai napig nincs adatunk arról, hogy ez az oktatási forma mennyire volt eredményes és színvonalas. Nagy a valószínűsége, hogy a diákok idén hátránnyal ülnek a vizsgáztatók elé“

– fogalmaztak a diákok.

A Középiskolások Szövetsége szerint a legutóbbi év sem ideális. A COVID-19 miatt sokan karanténban voltak, és egész osztályokat zárnak be.

„Gyorsan haladunk a tananyaggal, próbáljuk behozni azt, amit kihagytunk“

– tették hozzá.

„Tisztában vagyunk vele, hogy az érettségi minden évben történő eltörlése hosszú távon nem fenntartható. Ez a helyzet lehetőséget ad, hogy megnyissuk az érettségi vizsgák teljes megreformálásának témáját. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi nem reagál megfelelően a 21. század igényeire” – állapították meg a szövetség tagjai.

