Vehetnénk sokkal több COVID-vakcinát is, a jelenleginél sokkal gyorsabban, de többet kellene fizetni érte

Több vakcinát is beszerezhetne Szlovákia, felgyorsítva ezzel az oltások ütemét. Ezeket ugyan nem az uniós elosztásból, hanem független terjesztő cégek közvetítésével tehetné meg, de magától a gyártótól kapná meg a terméket, igaz, a korábbi árnál drágábban. Az egészségügyi minisztérium nem zárta ki ezt a lehetőséget sem, de állítják, egyelőre ilyen beszerzés még nem történt. Igaz, ezzel csak ki akarja javítani azt a hibát, amit elkövetett a korábbi rendeléseknél.

Fotó: TASR

A szerdai adatok alapján az Európai Unió mintegy 447 milliós lakosságának 19,4 százaléka kapta meg az első adag oltást, a másodikat viszont csak a 7,5 százaléka.

Szlovákia hozzávetőlegesen az uniós átlag szintjén áll, első adagot 19,6%, a másodikat 6,7% kapta meg.

A legjobban Magyarország áll 35,9, illetve 15,1 százalékkal, de ott orosz és kínai vakcinát is használnak, amelyet az uniós gyógyszerügynökség nem hagyott jóvá.

Az átoltottság javulásának egyik legnagyobb akadálya, hogy még mindig viszonylag kevés vakcina érkezik az unióba, habár az Európai Bizottság 2,6 milliárd adagnyi vakcinára kötött szerződést. Ezek szállítása azonban vontatottan halad, eddig 126 millió érkezett meg a 447 milliós összlakossággal rendelkező közösségbe. Áprilisban azonban jelentős gyorsulásra lehet számítani.

11 millió adag vakcina néhány hét alatt?

A Paraméter információi szerint azonban jóval gyorsabban is hozzá lehetne jutni megfelelő vakcinához, csak ehhez nem lenne szabad csak a közös uniós beszerzésre támaszkodni. „A pillanatnyi piaci ár másfélszereséért van lehetőség nagyobb mennyiségű vakcina azonnali beszerzésére – mondta lapunknak Bugár Zoltán. –

A nagyobb mennyiség azt jelenti, hogy az összes lakost, beleértve az újszülötteket is – ha azzal a vakcinával lehetne oltani gyerekeket is – kétszer át lehetne oltani, tehát mintegy 11 millió dózist három héten belül, leszállítással meg lehetne oldani.”

Szerinte ilyen módon beszerezhető több, az Európai Unióban jóváhagyott vakcina, például a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca és a Novavax oltóanyaga is, de megvásárolható így a Szputnyik V is.

A németek szerint már tárgyalunk is

Szlovákia állítólag már tárgyal is terjesztőkkel, legalábbis a ZDF német hírportál információi szerint, az egészségügyi minisztérium a lehetséges vásárlást nem is tagadja. „Az egészségügyi minisztérium figyeli és kiértékeli a vakcinabeszerzés minden lehetőségét – válaszolta lapunknak a szaktárca szóvivője, Zuzana Eliášová. –

Kaptunk azonban ajánlatokat az Európai Unión keresztül beszerzett vakcinákon kívül is. Minden ilyen ajánlatot ellenőrzünk. Az ajánlatnak minden feltételnek eleget kellene tennie.”

A teljesítendő feltételekről, a lehetséges szállítókról azonban nem tájékoztat.

Egészségügyi minisztérium: Még nem vettünk semmit

A minisztérium tagadja, hogy már vettek volna vakcinát ilyen „külső” forrásból. „Semmilyen ilyen vásárlás nem történt – tájékoztatta a Paramétert Eliášová. – Az egészségügyi minisztérium számára az oltás gyorsasága mellett továbbra is fontos kritérium a leszállított vakcinák biztonsága.”

A ZDF a Frontal21 kutatására hivatkozik, amely szerint péládul a New Jersey-i bejegyzésű Akers Nanotechnology foglalkozik oltóanyagok kereskedelmével. A cég szerint eredeti oltóanyagokat terjeszt, állítja, hogy az AstraZeneca értékesítési partnere az Egyesült Államokban, és gyógyszer-nagykereskedőként hivatalos engedéllyel rendelkezik a vakcina forgalmazására. A ZDF szerint Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter (CDU) szerint is legális a BioNTech és az AstraZeneca vakcináinak közvetítők útján történő értékesítése.

Kollár: a minisztérium kétségbeesetten kapkod fűhöz-fához

A ZDF hírére Miroslav Kollár parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében. Kollár elismeri, hogy rendkívül fontos az oltás ütemének felgyorsítása Szlovákiában, de úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásáért nagyrészt az egészségügyi minisztérium korábbi vezetése a felelős. „Ugyan valóban vannak elakadások az unióból érkező vakcinák szállításában, de az is igaz, hogy amikor megtehettük volna, hogy többet rendelünk, akkor ezt nem tettük meg – magyarázta a Paraméternek a Za ľudí volt képviselője. –

Még a közelmúltban is arról beszélt az egészségügyi minisztérium, hogy elég vakcinát rendeltünk. Most viszont már fűhöz-fához kapkodnak, próbálnak vakcinát szerezni mindenhol, ahol csak lehet, és bármilyen áron.”

A ZDF szerint is drágább lesz

Az így beszerzett vakcina azonban a ZDF szerint is jóval drágább, mint amennyiért az unió veszi a vakcinákat. Kollár szerint itt már felmerül annak a kérdése is, hogy hatékonyan költi-e a minisztérium az állam pénzét, nem kellett volna-e többet rendelni az Európai Bizottság által lekötött mennyiségből.

„Természetes, hogy örülni kell minden Szlovákiába érkező vakcinának, de fel kell tenni azt a kérdést is, hogy ez a leghatékonyabb mód-e, amikor korábban nem használtuk ki az olcsóbb lehetőségeket” – magyarázza a képviselő.

Szerinte felmerül még egy erkölcsi vetület is, mivel az unió tagjaként, annak háta mögött vásárolunk vakcinát. „Azt a német egészségügyi miniszter is elismeri a cikk szerint, hogy az ilyen vásárlás is legális, de ennek van egy erkölcsi vetülete is – mondta Kollár a Paraméternek. – Nem csak akkor kell az unió tagjaként viselkedni, amikor ez nekünk megéri. A pandémia kicsit kezd az aranylázra hasonlítani a vakcinavásárlás kapcsán.”

Nem „kétes üzlet”

Bugár Zoltán azt kifogásolja a ZDF cikkében, hogy „kétes üzletnek” nevezi, és úgy állítja be a terjesztők útján történő vakcina-értékesítést, mintha az egy félillegális, szürke zónában történne. Szerint azonban a gyártók már kezdettől számoltak plusz kapacitással, de ezért pluszpénzt vártak, előleget kértek. Ezt meg is kapták a gyógyszerterjesztőktől, a disztribútor cégektől.

Ugyanakkor azonban az is érvényes, hogy jelenleg az egyes államok kormányain kívül senki nem vehet vakcinát, a gyártók nem adhatnak el másnak.

„A folyamat úgy zajlik, hogy az államok a disztribútortól rendelhetnek, neki fizetnek, viszont a vakcinát közvetlenül a gyártótól kapják meg a vakcinát. Arról azonban a disztribútor dönthet, hogy vakcinát melyik kormánynak adják el és mennyiért” – magyarázta Bugár.

Mivel a vakcinát az adott állam már a gyártótól kapja, a vakcina minőségéért is a gyártó felel. Szerinte egyébként ilyen forgalmazó céget nemcsak az USA-ban, hanem Magyarországon is lehet találni.

Azt Bugár is elmondta, hogy az így megvásárolt vakcina drágább, de mindig azt kell nézni, hogy mihez képest. „Egy PCR teszt elvégzése 70 euró, ami csak az adott pillanatban érvényes – magyarázta Bugár. Emellett a vakcinák árában is nagy a különbség.

„Magyarország két adag, vagyis egy embernek beadott kínai vakcináért mintegy 100 eurót fizet. Ehhez képest a 18 euró egy adag AstraZenecáért egyáltalán nem drága, még akkor sem, ha drágább, mintha az uniótól vennénk át” – véli az adatelemző.

Lajos P. János