Velencei filmfesztivál - Az első holdra szállásról szóló filmmel nyílt meg a fesztivál

Az első holdra szállásról szóló First Man című film vetítésével szerdán elkezdődött a 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.

Damien Chazelle filmjében az elsőként a Holdra lépő űrhajóst, Neil Armstrongot Ryan Gosling alakítja. A Kaliforniai álom rendezőjének új alkotása a velencei mustra 21 versenyfilmjének egyike, és máris úgy tekintenek rá, mint jövő évi Oscar-esélyesre.

A velencei világpremieren számos sztár jelent meg, és a közönség is jól fogadta a filmet. A vetítést megelőző sajtókonferencián Gosling elmondta, hogy Armstrong nem tekintette magát amerikai hősnek, és a film készítésekor tiszteletben tartották ezt a nézetét.

A fesztivál első estéjén a 81 éves brit színésznőt, Vanessa Redgrave-et ünnepelték a Lidón, aki pályafutása elismeréseként Arany Oroszlán-életműdíjat kapott.

A 11 napos mustra versenyprogramjában olyan régóta várt produkciók láthatók, mint a Coen testvérek új westernje, a The Ballad of Buster Scruggs vagy Alfonso Cuarón fekete-fehér családtörténete, a Roma és Luca Guadagnino Suspiria című munkája, Dario Argento 1977-ben bemutatott Sóhajok című kulthorrorjának új feldolgozása. A 21 versenyfilm között szerepel az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszállta című filmje is, amely az első világháború előtt játszódik Budapesten.

A fesztiválon debütál továbbá Szőcs Petra első nagyjátékfilmje, a Déva is, amely a Biennale College Cinema tehetséggondozó programjának támogatásával készült.

Versenyen kívül vetítik majd az A Star Is Born egy újabb feldolgozását, amely Bradley Cooper rendezői bemutatkozása Lady Gagával a főszerepben.

A velencei filmfesztivál a világ legnagyobb múltra visszatekintő filmfesztiválja. Az utóbbi években több olyan alkotás is szerepelt a mustrán, amely később elnyerte a legjobb film Oscar-díját, mint például tavaly Guillermo del Toro A víz érintése című filmje, amely egyébként a velencei Arany Oroszlánt is hazavihette.

Guillermo del Toro idén a fesztivál versenyprogramjának nemzetközi zsűrijét vezeti.

