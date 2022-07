"Véletlenül" kimaradt Orbán fajelméleti okoskodása az angol összefoglalóból

Ahogy arról korábban beszámoltunk, három év kihagyás után Orbán Viktor idén megtarthatta a tusnádfürdői előadását, ahol aztán mondott mindenfélét. A magyar kormányfő itt szépen felmondta az orosz propaganda főbb elemét, udvarolt egy kicsit az agyilag zokni Donald Trumpnak, és aztán kitért a kevert népes fajelméletére. Az angol nyelvű központi összefoglaló természetesen nem tartalmazta a legdurvábbnak tartott részeket.

Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szúrta ki, hogy a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár által jegyzett angol összefoglaló mennyire hiányos, amely verziót Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjánakvezetője egy körlevélben osztott meg az EP-képviselőkkel.

Emiatt azok az európai parlamenti képviselők, akik csak a Deutsch által megosztott, Kovács Zoltán-féle összefoglalót olvasták el Orbán szombati beszédéből, azok nem értesültek például arról, hogy Magyarország miniszterelnöke szerint:

az internacionalista baloldal csele, hogy Európában eleve kevert népesség él, mert van, ahol európai és Európán kívüli népek keverednek, de a Kárpát-medencében csak európai népek keverednek, azaz „mi nem vagyunk kevert fajúak”,

a szankciók nem billentik meg Moszkvát,

2030-ra Magyarország nettó befizető lesz az EU-ban, új erőviszonyok lesznek és „aki fizet, az rendeli a zenét”.

A miniszterelnok.hu oldal szerint a fajkérdésről ezt állította a magyar kormányfő: "Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése: az az állítás, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. És amikor szerencsés a csillagállás, és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen hungaro-pannon mártásban össze is olvadnak, egy saját, új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig.

Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni, ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél,

és ha jól gondolom, akkor ezért állították meg a franciák még a régi időkben Poitiers-nél az arabokat. Ma a helyzet az, hogy a folyamatosan Európa felé mozgó iszlám civilizáció belátta, hogy a Magyarországon keresztül vezető útvonal éppen a nándorfehérvári hagyományok miatt nem alkalmas arra, hogy azon keresztül küldje föl az embereit Európába. Ezért Poitiers-t játszották újra, nem kelet felől, hanem délről jönnek be. Onnan foglalják el, árasztják el a Nyugatot, és ez talán még nem nekünk, de a gyerekeinknek egy nagyon fontos feladatot hagy majd örökül. Nemcsak délről, hanem majd nyugatról is védekeznünk kell, illetve eljön majd az idő, amikor onnan a hozzánk érkező keresztényeket valahogyan be kell fogadnunk, és be kell illesztenünk az életünkbe. Ilyen volt már, és akiket meg nem akarunk beengedni – Schengen ide, Schengen oda –, a nyugati határainknál majd meg kell állítani."

Ezekre a szavakra reagált már a volt magyarországi főrabbi, aki szerint csak egyetlen faj él e földön, a Homo Sapiens Sapiens.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Fidesz és a kormány stábja nem egész pontosan fordítja angolra vezetőjének tusványosi üzentetét. Így aki a felirat alapján szerette volna megérteni a magyar miniszterelnök üzenetét, mondjuk egy külföldi politikus vagy újságíró, egész mást kapott, mint aki magyarul is ért.

