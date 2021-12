A vendéglősöknek is jobb lenne, ha a kormány következetesebb intézkedésekkel védené az embereket

Két nappal karácsony előtt eldőlt, hogy csak az új év első napjaiban nyithatnak meg a vendéglők. Pontosabban most úgy látszik, hogy megnyithatnak január 3-án, bízzunk benne, hogy az addig hátralévő időben nem indul be nálunk is a vírus omikron variánsa, és folytatódik a csökkenés mind a fertőzöttek, mind pedig a kórházban ápoltak számát illetően.

Fotó: Paraméter

Valószínűleg az sem jelentene azonban komolyabb veszélyt járványügyi szempontból, ha a vendéglők már most hétvégén, a hotelekkel és a hotelekben lévő éttermekkel együtt kinyithatnának. A szállásadók ugyanis már szombattól beindíthatják az üzletet OP-rendszerben, vagyis a beoltott és a gyógyult vendégeket fogadhatják. A szállóvendégeknek azonban nyitva állnak majd a szállodában működő vendéglők is, igaz, csak este nyolc óráig. Az intézkedés ugyan szigorúan a szállóvendégekre vonatkozik, de így is komoly kivételt jelent a korlátozások alól. Ezen felül a szállodák a vendéglőik mellett megnyithatják a wellness-részlegüket is vendégeiknek.

Jogosan merül fel az egyszerű vendéglősökben a kérdés, hogy miért a kivétel, miért kivételeznek a szállodákban lévő vendéglőkkel.

A kormány járványügyi intézkedései több, sokszor egymásnak ellentmondó tételt is tartalmaznak. A szállodai és a nem szállodai vendéglők esete csak az egyik.

Nagyon hasonló ehhez a szabályozás, ami korábban szupermarketekre és a játékboltokra vonatkozott:

míg a szupermarketben gond nélkül lehetett Mikulás előtt játékot is venni, a kis játékboltokat azonban zárva tartotta a kormány.

Igen, elméletben van valamilyen kártalanítás, csak amikorra abból pénzt látnak – és amennyi pénzt kapnak – a lezárások által sújtott vállalkozások, lehet, hogy sok már csődöt jelentett.

A járványügyi mutatók többsége jelenleg pozitív, bízzunk benne, hogy ez a trend nem változik a következő másfél hétben sem, és január első napjaiban tényleg bármelyik vendéglőbe vagy falusi kocsmába beülhetnek majd legalább a beoltottak. Ez jó lesz a kocsmáknak – és természetesen a vendégeknek –, de jó lesz az államnak is, és nemcsak azért, mert így kevesebb kártérítést kell fizetni a rövidebb lezárás okán. A felmérések azt mutatják, hogy amellett, hogy nagyon sokan azért oltatják be magukat, mert védeni akarják maguk és a legközelebbi hozzátartozóik életét, egészségét, sokan vannak olyanok is, akik az oltottaknak járó valamelyik előny, kedvezmény miatt vállalják a tűszúrást.

Egy ilyen előny lehet, hogy megihatnak egy sört is a barátaikkal a kedvenc kocsmájukban.

Richard Sulík gazdasági miniszter azt nyilatkozta, ő már karácsonykor kinyitotta volna a vendéglőket, Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter viszont csak január 9-től engedélyezte volna a nyitást, ebből lett a kompromisszum a január 3-i nyitás. Szakmai érvek nélkül azonban ez csak egy szimpla politikai alkunak tűnik, amit nehéz lesz elmagyarázni azoknak a vendéglősöknek, akik azt látják, hogy a hotelek ételt és italt is adhatnak a vendégeiknek. És annak is biztosan örülnének, ha nem az utolsó pillanatban tudnák meg, hogy nyithatnak, vagy azt, hogy milyen feltételek mellett. De ehhez kicsit határozottabb, szakmaibb és átgondoltabb döntések kellenének.