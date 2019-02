Venezuelai válság - Caracas elrendelte a kolumbiai határ lezárását

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök Twitter-bejegyzésében a "venezuelai béke és szuverenitás komoly fenyegetésével" indokolta az intézkedést.

Kolumbia az utóbbi napokban már több tonna élelmiszer- és gyógyszersegélyt halmozott föl a határnál, és Juan Guaidó ellenzéki vezető hívei be akarják juttatni ezeket az országba. Guaidó, aki az ellenzéki többségű caracasi parlament elnöke, január 23-án kikiáltotta magát az ország ideiglenes elnökének, és bírja az Egyesült Államok és több más nyugati ország támogatását.

Guaidó váratlanul részt vett pénteken a határ kolumbiai oldalán azon a segélykoncerten, amelyet Richard Branson brit milliárdos szervezett 100 millió dollárnyi (28 milliárd forint) segély összegyűjtésére. Azt már előre lehetett tudni, hogy Iván Duque kolumbiai és Sebastián Pinera chilei elnök részt vesz a koncerten. Hírügynökségek szerint nem lehet biztosan tudni, hogy Guaidó hogy jutott át a határon, hiszen kiutazási tilalom alatt áll Venezuelában. Ő maga azt állította, hogy a venezuelai hadsereg segített neki.

Az ENSZ New York-i székhelyén tartózkodó Jorge Arreaza venezuelai külügyminiszter sajtótájékoztatóján "színjátéknak" nevezte az ellenzék kísérletét arra, hogy segélyeket szállítanak be az országba, és azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy ő szervezi a segélyszállítást. Washington célja, hogy erőszakot szítson az országban, és hogy fellázadjon a hadsereg - jelentette ki. Közölte, hogy Venezuela Csak az ENSZ-től és az Európai Uniótól fogad el segélyt, amint erről Caracas korábban megállapodott velük. Mindazonáltal kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a hadsereg katonái soha nem kapnának parancsot arra, hogy civilekre lőjenek csak azért, mert "valamit" be akarnának szállítani az országba.

Korábban arról szóltak hírügynökségi jelentések, hogy a venezuelai biztonsági erők összetűzésbe keveredtek civilekkel a Brazíliával közös határhoz közeli egyik településen, és ebben legkevesebb két ember meghalt, 15 pedig megsebesült. A brazíliai határt már korábban lezárta Caracas, hogy onnan ne juthasson be segély az országba.

Egy meg nem nevezett, magas rangú amerikai tisztségviselő péntek este közölte több tudósítóval, hogy Washington - már a jövő héten - újabb szankciókat vezethet be Caracas ellen, ha nem engedi be a segélyszállítmányokat az országba.

A venezuelai válság súlyossága miatt John Bolton, Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója lemondta hét végi látogatását Dél-Koreába, ahol az elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető vietnami csúcstalálkozóját készítették volna elő - közölte újságírókkal Bolton szóvivője.

Az orosz külügyminisztérium azzal vádolta meg pénteken az Egyesült Államokat és NATO-szövetségeseit, hogy a venezuelai ellenzék felfegyverzését fontolgatják, valamint azzal, hogy Washington különleges katonai egységeket vezényelt Venezuela határai közelébe. Mint közölték, Moszkvának vannak ezekre bizonyítékai. A minisztérium szóvivője azt mondta: a Venezuelának szánt amerikai segélykonvoj erőszakot idézhet elő az országban, és ürügyet szolgáltathat arra, hogy erővel megpróbálják eltávolítani a hatalomból Nicolás Maduro elnököt. Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő alaptalan vádaknak, "orosz propagandának" nevezte ezeket.

MTI