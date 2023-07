A vér is megfagyott az ereiben a szlovákiai nőnek, mikor meglátta, mi lapul a zuhanyzójában

Majdnem halálra rémült egy szlovákiai nő, akinek egy fekete kígyó rejtőzködött a zuhanyzójában.

Fotó: MSP RK

Az eset egy rózsahegyi (Ružomberok) lakótelepen történt.

A MY Liptov szerint a nő éppen zuhanyozni indult, mikor észrevette a nagyjából egyméteres állatot. Azonnal riasztották a városi rendőrséget, akik egy herpetológussal érkeztek a helyszínre. A szakember megállapította, hogy egy közönséges viperáról van szó.

Az egyenruhások végül arra is fényt derítettek, hogy mégis hogyan jutott be a lakásba a kígyó. Mint kiderült, a nő egyik szomszédja tart efajta állatokat, neki szökött el az egyik kígyója, aki a lakás csövein át jutott be a nő fürdőszobájába.

Jozef Timko, aki maga is szenvedélyes kígyótenyésztő, úgy nyilatkozott a portálnak, hogy a közönséges vipera nem igazán agresszív, azt azonban hangsúlyozta, hogy az állat nagyon könnyen mozog a csöveken keresztül.



(MY Liptov)