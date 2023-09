Vera Jourová: Az X közösségi médiában terjed a legnagyobb arányban a dezinformáció

Az X közösségi hálózaton terjed legnagyobb arányban a dezinformáció - jelentette ki keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Elmondta, hogy a bizottság elemzést készített három uniós tagállamban, Spanyolországban, Lengyelországban és Szlovákiában, és az elemzés arra az eredményre vezetett, hogy a korábban Twitter néven ismert X "messze elmarad a dezinformációellenes uniós normáktól".

A Twitter 2018-ban aláírta az önkéntes együttműködésről szóló kódexet, mely szerint a további több tucat aláíró online platformmal egyetemben eldöntheti, milyen kötelezettségeket vállal a dezinformáció elleni küzdelemben. Az azóta Elon Musk amerikai milliárdos tulajdonába került cég kilépett az egyezségből. Bár a kódexhez való csatlakozás önkéntes, egyes elemei a múlt hónapban hatályba lépett uniós digitális szolgáltatásokról szóló törvénybe is bekerültek, és ezek a X-re is vonatkoznak. A törvényt megsértő vállalatokra a globális bevételük akár hat százalékának megfelelő összegű bírságot szabhatnak ki, vagy akár ki is tilthatják őket a webfelületekről

"Elon Musk jól tudja, hogy a kódex elhagyásával nem kerülheti el a büntetést, mert most már teljes mértékben érvényben van a digitális szolgáltatásokról szóló törvény. Azt üzenem a Twitternek, hogy be kell tartania a törvényt, mert mi figyelni fogjuk, mit csinál"

- figyelmeztetett Jourová.

A biztos felszólította a közösségimédia-platformokat, hogy fokozzák a dezinformáció elleni küzdelmet, és a Kremlt nevezte meg az Európai Unió felhasználói ellen irányuló félrevezető online tartalmak egyik fő mozgatórugójaként.

Felhívva a figyelmet a közelgő uniós választásokra, Jourová hangsúlyozta: "Az orosz állam elköteleződött az eszmék háborúja mellett, és az a célja, hogy beszennyezze információs terünket féligazságokkal és hazugságokkal annak érdekében, hogy hamis képet alkosson rólunk, és azt sugallja, hogy a demokrácia semmivel sem jobb, mint az autokrácia".

Mint mondta, a nagy médiaplatformoknak résen kell lenniük, mivel az EU arra számít, hogy a Kreml és szövetségesei aktívabbak lesznek az európai választások előtt.

Véleménye szerint az orosz propaganda és az ahhoz kötődő dezinformáció még mindig nagyon nagy mértékben jelen van az online platformokon.

"A Kreml Ukrajnában bombákkal harcol, de mindenhol máshol szavakkal, beleértve az EU-t is"

- húzta alá Vera Jourová.

(MTI)

