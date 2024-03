Vérfürdő Moszkva mellett: Rengetegen meghaltak, amikor fegyveresek lövöldözni kezdtek egy koncert helyszínén (VIDEÓ)

A brit The Guardian beszámolója szerint fegyveresek tüzet nyitottak és robbanóanyagokat robbantottak egy nagy koncertteremben, az orosz főváros közelében. A belarusz Nexta úgy tudja, vagy negyvenen életüket vesztették a támadás során.

The bodies of the dead are being taken out of the Crocus City Hall in #Moscow pic.twitter.com/pJtsKfXscN