Veszélyes allergén került a csokis édességbe, a Tesco visszahívja a terméket

Egy csokoládés termék visszavonására határozta el magát a Tesco áruházlánc, miután veszélyes allergén került bele –írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Müller vállalat tájékoztatott róla, hogy elővigyázatosságból visszahívja a kókuszalapú Müller Vegan Mousse csokoládét (2x70g). Mindezt egy tejfehérje miatt teszik, amely nem volt része a receptnek, és allergiás tüneteket okozhat azoknál, akik érzékenyek a tejfehérjére. A vállalat nyilatkozata szerint, akik nem allergiásak a tejfehérjére, azok számára biztonsággal fogyasztható a termék.

A vállalat azokat a termékeit vonja vissza, amelyek lejárati ideje 2023. május 13-ig, illetve 2023. május 27-ig szól. A többi termékre nem vonatkozik a határozat.

Az említett csokoládé Szlovákiában a Tesco üzleteiben is kapható. Mária Zerzanová szóvivő a TV Novinynak megerősítette, hogy az üzletlánc polcairól is visszavonja a veszélyes terméket. Hozzátette, hogy amennyiben valaki vásárolt a termékből a Tesco bármelyik boltjában, az számla felmutatása nélkül is visszaviheti, és visszatérítik az árát.



(tvnoviny.sk)