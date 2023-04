Veszélyes anyagot állapítottak meg olyan ismert kozmetikai termékekben, amiket szinte mindenki tart otthon

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) több veszélyes kozmetikai termékre hívta fel a figyelmet, köztük ismert gyártókéra is. Ha valakinek van otthon folyékony szappana a Dove-tól és a Protextől, hajkondicionálója a Garniertől, illetve samponja a Palmolive-től, az inkább ne használja – írja a TV Noviny.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az említett termékek ugyanis butil-fenil-metil-propinált, más néven Lilialt tartalmaznak, ami potenciális bőrirritáló, valamint allergiát és bőrgyulladást is okozhat. Olaszországban és Romániában az ellenőrző szervek több terméket is jelentettek a Safty Gate Rapex rendszerben.

Emellett érdemes vigyázni az olyan toalettvízzel, mint az Eterna vagy a Rosas Blancas terméke, a Fragancias Maistől a The once de naturmais pour elle, a Real time-tól a Submarine night mission, illetve a Perfume D'andeltől a Labirinth of Party.

Szintén tartalmazza a veszélyes anyagot az olyan férfiparfüm, mint a Jfenzitől a Victorius vagy a Silvanától a Di Gio Aromatic Aquatic. Az említett anyag megtalálható még a Hydra viva samponjában, a Spormax női testápolójában, az Intesa, a Hydra viva és a Malizia dezodorjában, a Splend'Or hajlakkjában, illetve a Clinians arckrémjében.

Az ÚVZ továbbá veszélyesnek ítélte meg a Lily of The Valley, a Cool Star, a Metalic Green és a Metalic Grey kozmetikai csomagját is. A Rapex rendszerben jelentették továbbá a Revers Cosmetics hennáját és szemöldökfestékét is. A jegyzék szerint ezek PPD-t (p-phenylenediamine) tartalmaznak, amit az európai szabáyozás tilt.



(tvnoviny.sk)