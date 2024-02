Veszélyes szúnyogfaj bukkant fel Szlovákiában, huszonkét különböző vírust terjeszthet

A Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja szerint felbukkant Szlovákiában a veszélyesnek tartott ázsiai tigrisszúnyog.

Az akadémia közlése szerint ez az egyik legveszélyesebb invazív szúnyogfaj, amely Európában előfordul. Huszonkét külöböző vírust terjeszthet, köztük a térségünkben már keringő nyugat-nílusi vírust, de olyan egzotikus megbetegedéseket is, mint például a dengue-láz, a chikingunya, a Zika-vírus vagy a sárgaláz.

A tigrisszúnyog az áruimportnak köszönhetően terjedt át Ázsiából az egész világra. Tavaly állapították meg a legtöbb helyileg szerzett dengue-fertőzést Európában, főként Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban. Az akadémia szerint a szúnyognak ezt a faját már 2012-ben is észlelték Kassa környékén, akkor viszont nem sikerült megtelepednie.

Az ázsiai tigrisszúnyog jelenlétére a nyilvánosságtól gyűjtött tavalyi adatok alapján sikerült fényt deríteni. A lakosok egy mobilalkalmazást is használtak, amelyen keresztül a szakértők egész Európában figyelik az invazív szúnyogokat. Ennek a fajnak a megállapítását az Orvosbiológiai Központ Virológiai Intézetében végzett molekuláris elemzések is igazolták. Mivel Pozsony-Ružinov területéről több lelet is érkezett, feltételezhető, hogy a szúnyog már itt is megtelepedett.

Ennek a szúnyogfajnak a szezonja áprilistól novemberig tart, a többi szúnyoggal ellentétben pedig napközben is aktív. Lakóövezetek közelében is felbukkanhat, csípése pedig rendkívül agresszív.

Mivel jelentős betegséghordozó, az akadémia fontosnak tartja a populációjának megfigyelését és szabályozását. Az ember által létrehozott keltetőkben, például kevés vizet tartalmazó konténerekben és edényekben, virágcserepekben, ereszcsatornákban, lefolyókban, vízzel telített hulladékban szaporodik. A becslések szerint az ázsiai tigrisszúnyog a kikelési helyétől számítva legfeljebb 200-500 métert tesz meg, míg a hagyományos szúnyogok akár 50 kilométert is képesek megtenni. A tigrisszúnyog a térségünkre jellemző klímafeltételeknek köszönhetően képes az áttelelésre is.



