A Viagra 25 éves

Huszonöt éve, 1998. március 27-én engedélyezték Amerikában a Viagra, minden idők egyik legismertebb gyógyszerének forgalmazását.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A szildenafil története 1985-ben az angliai Sandwichben kezdődött, a Pfizer gyógyszergyár kutatói a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, többek között a koszorúérgörcs (angina pectoris) kezelésére kerestek gyógymódot. A molekulát 1989-ben fedezték fel, de a vizsgálatok során nem bizonyult elég hatásosnak. A beszámolókban már a kezdetektől feljegyezték a szer erekcióra gyakorolt hatását, de erre eleinte csupán érdekes mellékhatásként tekintettek. Végül ezt a hatásmechanizmust is megvizsgálták, és a klinikai kísérletek egyértelműen bebizonyították a szildenafil erekcióra gyakorolt jótékony hatását. 1997-re a Pfizer gyógyszeripari óriásnál elkészültek az engedélyezéshez szükséges dokumentációval, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) pedig gyorsított eljárásban 1998. március 27-én engedélyezte a szildenafil-citrát hatóanyagú új gyógyszer, a Viagra forgalmazását.

A kék pirula fogalommá vált fantázianevét a vigour (életerő) és Niagara szavak összevonásából alkották meg. A kiterjedt reklámkampány és a könnyen kimutatható hatás megtette a magáét, a bevételek már az első évben meghaladták az egymilliárd dollárt. A fogamzásgátló tabletta megjelenése óta nem volt ilyen gyorsan elterjedő gyógyszer, szinte nincs olyan ország, ahol ne lehetne hozzájutni. Az elvileg csak orvos által felírható csodaszert tévéreklámokkal is hirdették, többek között Bob Dole amerikai szenátor és a labdarúgólegenda Pelé is hozzájárult a népszerűsítéséhez.

A nitrogén-monoxid szív- és érrendszeri jelátvivő szerepének felfedezéséért 1998-ban kapott megosztott orvostudományi Nobel-díjat három amerikai kutató, Louis Ignarro, Ferid Murad és Robert F. Furchgott. Hosszú évek kutatómunkájával 1986-ban nekik sikerült tisztázniuk a nitroglicerin hatásmechanizmusát, amely új távlatokat nyitott a gyógyszeripari kutatásokban, új terápiás módszerek és új gyógyszerek kifejlesztését tette lehetővé.

Ennek köszönhetően születhetett meg a Viagra is, az első hatásos, potenciazavar kezelésére szolgáló, szájon át szedhető készítmény, amely fájdalommentesen, egyszerűen és jelentősebb mellékhatások nélkül jelentett gyógyírt az erekciós problémákra. A pirulát használó férfiak több mint fele húsz percen belül érezte jótékony hatását. A Viagra a szexuális vágy kiváltotta vérbőség javításával idéz elő tartós merevedést. Ám mint minden gyógyszernek, a Viagrának is lehetnek mellékhatásai, fejfájás, látászavarok vagy orrvérzés, használata a nitrátot szedő szívbetegeknek egyenesen tiltott.

A piac hatalmas, a fejlett országokban - vélhetőleg civilizációs ártalomként - több mint 50 millió férfi küzd az impotenciával, a statisztikák szerint 40 millióan legalább egyszer már segítségül hívták a Viagrát. A megtermelt felesleg a feketepiacon köt ki, zömét szórakozni vágyó fiatalok veszik meg, többek között azért, mert a pirula képes ellensúlyozni a diszkódrogok okozta ideiglenes impotenciát.

A Viagrának szokatlan felhasználási módjai is vannak: az agárversenyeken például tiltólistára tették. Az ajzószert itt doppingként, vérnyomásnövelő és a szívverést gyorsító hatása miatt adják az ebeknek. A világ egyik legkeresettebb gyógyszere nemcsak az ágyban segít a csúcsra jutni, nemcsak a férfi pornósztárok zöme fogyasztja, de a tengerszint feletti 2500 méternél magasabban kialakuló hegyi betegség (magassági betegség) tüneteinek enyhítésére is alkalmas. Sőt, a hatás a növényeken is megmutatkozik: a vágott virágok vizébe Viagrát adagolva hosszabb ideig maradnak frissek, és egyenesebben állnak. Paradox módon a Viagra a veszélyeztetett fajokra is kedvező hatással van: megjelenése óta kimutathatóan csökkent - főleg a Távol-Keleten - az igény a hagyományos potencianövelő szerek iránt, mint amilyen az orrszarvútülök, a tigriscsont, a fókapénisz vagy rénszarvasagancs por.

Az óriási kereslet miatt a Viagra a világ leggyakrabban hamisított gyógyszerei közé tartozik. Az internetes oldalakon is könnyen beszerezhető, de az itt kínált áru 80 százaléka nem eredeti. A Pfizer cég ezért külön útmutatót bocsátott ki arról, hogyan lehet a hamis pirulákat felismerni, emellett külön biztonsági csapatot is felállított a hamisítványok gyártásának és terjesztésének visszaszorítására.

A gyártónak évente másfél milliárd dollárt jövedelmező gyógyszer szabadalmi védettsége Amerikában 2017 végén járt le. A Teva gyógyszergyár a Pfizerrel kötött megállapodás értelmében már korábban megkezdte egy generikus készítmény forgalmazását a tengerentúlon, de a Pfizer sem akart elesni a generikus gyógyszer forgalmazásából adódó bevételektől, így piacra dobta saját, fehér színű, generikus (így jóval olcsóbb) piruláját, de mellettük még több cég is kapott generikus szer gyártására engedélyt. A generikus Viagra Európában, ahol a védettség 2012-ben járt le, már régebben kapható.

A szildenafil hatóanyagot tartalmazó Viagrának a potencianövelésen túl más felhasználási módjai is lehetnek. A szildenafilt férfiaknál és nőknél is alkalmazzák már a pulmonális hipertóniára, a tüdő megromlott vérellátásának kezelésére. A közelmúltban azt is vizsgálták, hogy a hatóanyag segíthet-e a vaszkuláris demenciában, a demencia második leggyakoribb formájában szenvedő pácienseken. A kutatások jelenlegi állása szerint Alzheimer-kór esetén is sikeres terápia lehet. Bár ezek a kutatási eredmények még egyértelmű igazolásra vagy cáfolatra várnak, annyi már bizonyos, hogy a szildenafil hatúanyagú szer férfiak százmillióinak adta vissza az önbizalmát, kifejlesztése mérföldkövet jelent a gyógyszertörténetben.

(MTI)