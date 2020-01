VIDEÓ: Elton John egymillió dollárral segíti az ausztrál tűzkatasztrófa elleni küzdelmet

A Marvel-képregényfilmekben Thort alakító Hemsworth hétfőn a közösségi médián jelentette be, hogy egymillió dollárt adományoz a jótékony célra, és adakozásra szólította fel követőit. "

A szeptember eleje óta Ausztrália-szerte pusztító lángokban 25 ember veszett oda és kétezer ház pusztult el. A lángokat az aszály is szítja: idén különösen forró és száraz a nyár a déli féltekén fekvő kontinensen.

Elton John Sydneyben megtartott koncertjén jelentette be, hogy szintén egymillió dollárt adományoz a katasztrófa okozta károk enyhítésére. Az énekes hangsúlyozta, hogy a kontinenst "bibliai léptékű" katasztrófa sújtja.

BREAKING: Elton John has closed a concert in Sydney by pledging one million dollars for Australia's bushfire recovery efforts.#australiafire #AustralianWildFires #AustraliaisBurning pic.twitter.com/5u44fF4lfz