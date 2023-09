Video-üvegpadlón játszik otthon a Bayern München kosárcsapata (FOTÓ)

A bajorok újítása - melyet ezen a héten telepítenek a BMW Park nevű csarnokban - jövő pénteken mutatkozik be, amikor a Bundesliga nyitókörében a Syntainics MBC-t fogadják.

A parkettet helyettesítő új padlóról - melyet jóváhagyott a nemzetközi szövetség - a szurkolók, játékosok és edzők valós időben olvashatnak le adatokat, megjeleníthetők rajta a mérkőzés statisztikái, továbbá edzéseken a trénerek is ábrázolhatják rajta a taktikai elemeket.

That's some stuff you've never seen before: Our first official game of the season at the BMW Park will be played on a LED glass floor - a world premiere for an official league game! All you need to know on our web site #FCBB #WeBallTogether @BMW @asbglassfloor