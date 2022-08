VIDEÓ: vágóhídra tartó teherautóról szökött el egy bika - óriási felfordulást csinált az egyik városban

A felvételen az látszik, ahogyan egy elszabadult bika óriási felfordulást csinál a fővárosban. Ami az útjába került azt felfordította, széttörte, összezúzta.

Az állatot végül nagy nehézségek árán sikerült elfogni és megkötözni, és egy targoncával felrakták egy teherautóra.

(Adalékként érdemes megfigyelni a háttérben megjelenő rózsaszín mellényes kutya meglepődését)

VIDEÓ:

A bull caused panic and injured one person in Lima, Peru after escaping from a truck that was transporting it to a slaughterhouse pic.twitter.com/GBB1WZ8cbV