Videón, ahogy az oroszok rádobnak egy hatalmas bombát a saját városuk forgalmas kereszteződésére

A repülőgép éppen a délnyugat-oroszországi Belgorod település mellett haladt, amikor - a minisztérium közlése szerint - sor került a „lövedékek vészkidobására”. Egyelőre nem tudják, hány épület rongálódott meg, a Kyiv Independent meg úgy tudja, csupán ketten sérültek meg.

Russia fighter jet accidentally fires ammunition in Belgorod, injuring 2.



A Russian fighter jet accidentally fired its ammunition on the Russian city of Belgorod on April 20, injuring two women, Russian state-controlled media Tass reported, citing Russia's Defense Ministry.