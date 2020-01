Videón, ahogy egy iráni rakéta eltalálja az ukrán utasszállítót

Most már tényként kezeli a világsajtó, hogy egy iráni föld-levegő rakétával lőtték le kedden Teherán közelében az ukrán utasszállító repülőgépet, amiről létezik egy videó is. Hírszerzési információk alapján "nagyon valószínű", hogy ez történt - jelentette ki csütörtöki torontói sajtóértekezletén Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is, miután már amerikai tisztségviselők is azt mondták a The Wall Street Journal című lapnak, hogy a gépet közvetlenül a teheráni repülőtérről történt felszállása után Irán lőtte le.