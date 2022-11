Videón, ahogy kimentenek egy férfit, aki több mint fél napot töltött a tengerben

A 28 éves férfi a Carnival Valor egyik fedélzeti bárjában tartózkodott testvérével szerda este, amikor kiment a mosdóba, de már nem tért vissza.

Több mentőcsapat kutatott utána, amikor csütörtök este végre megpillantották mintegy 30 kilométerre a louisianai partoktól. A jelentés szerint állapota stabil volt - olvasható a parti őrség Twitter-üzenetében.

Seth Gross, a parti őrség hadnagya szerint a férfi több mint 15 órája lehetett a vízben. "Ez a leghosszabb idő, amiről valaha hallottam, egyike lehet a hálaadásnapi csodáknak" - idézte Grosst a CNN.

Az eset semmihez sem hasonlítható, amit pályafutása 17 éve alatt látott, és a szerencsés kimenetel azt mutatja, "hogy az élni akarás olyan dolog, amit minden kutatási és mentési ügyben számításba kell venni" - tette hozzá.

Azt még nem tudni, hogyan esett a férfi a vízbe a hajóról, amely a mexikói Cotumelbe tartott.

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx