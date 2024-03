Videón, ahogy kocsiméretű sziklatömbök zúznak szét békésen közlekedő kamionokat

Hatalmas sziklatömbök zúzott ripityára két kamiont. Az egyik teherautó fedélzeti kamerája rögzítette a dermesztő jelenetet, meg azt is, ahogy egy óriási darab pár méterre zúdul le a jármű elé. A fedélzeti kamera felvételén a sofőr reakciója is látható. Állítólag a balesetben senki nem vesztette életét.

Creepy video from #Peru: On a mountain serpentine, a landslide caused giant boulders to fall onto the road, crushing two trucks



One of the boulders hit a truck, the rest almost rammed a passenger car. There were no casualties, and local services are working on the highway now. pic.twitter.com/BfV67tpr3D