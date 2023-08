Videón, ahogy lezuhan az orosz zsoldosvezér repülőgépe, Putyin hadserege küldhette a halálos rakétát 

Ahogy arról beszámoltunk, szerda este érkezett a hír, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner főnöke meghalt egy oroszországi repülőgép-balesetben, és a fedélzeten tartózkodó további kilenc ember is életét vesztette. Már videófelvétel is van a szerencsétlenségről.

Fotók: TASR/AP

A Guardian szerint a Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatornákon arra célozgattak, hogy egy orosz légvédelmi rakéta lőhette le a gépet. A brit lap szerint egy videón a feltételezések szerint az látható, ahogy egy magángép maga után fekete füstöt húzva a földbe csapódik.

Ugyanerről számol be a The Wall Street Journal amerikai napilap, amelyik egy videót is közzétett a szerencsétlenségről.

Ahogy arról a Telex ír, a Flightradarról Tvernél eltűnt lajstromszámú gép 2019 óta amerikai szankciók alatt állt, mivel Prigozsinhoz volt köthető. Ezt az eseményt rögzíthette egy helyi lakos, aki sűrű káromkodások közepette próbálja kitalálni, mi is az, amit kameráz a telefonjával.

A Wagner vezére állítólag többször is használta korábban a most lezuhant gépet, június 27-én ez szállt fel Szentpétervárból Belarusz irányába is.

Az eset pontos körülményei még nem ismertek, de ide rímel az, hogy alig tíz napja arról számoltunk be, hogy reális esély van arra, hogy az orosz kormány nem finanszírozza tovább a Wagner orosz katonai magáncég tevékenységét, illetve hogy az orosz állam már lépéseket tett a Wagnert vezető Jevgenyij Prigozsin több üzleti érdekeltsége ellen azt követően, hogy a magáncég vezetője júniusban kudarcba fulladt lázadást indított az orosz katonai felsővezetés ellen.

Ugyanebben a hónapban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense egy interjúban arról beszélt, hogy a Wagner-csoport vezetőjét majd megpróbálhatják megöletni, de egy héttel korábban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Indexnek azt nyilatkozta, Prigozsin nem maradhat életben, az orosz hatalmi logika így működik, hiszen csak emlékezzen vissza az ember, hány orosz oligarcha potyogott ki az ablakon, mert fellázadtak. Ugyanakkor Rácz András Oroszország-szakértő a Forbes magazinnak azt fejtegette, hogy Putyin számára politikai hátránnyal járna, ha Prigozsin rövidesen „kiesne az ablakon”. Ha ugyanis mártírrá tenné a Wagner vezetőjét, az könnyen felerősítheti az elégedetlen hangokat.

(Telex/WSJ/para)