Videón, ahogy rakéta csapódik az ukrajnai bevásárlóközpontba – a robbanásban legalább húszan meghaltak

Felszólította továbbá a biztonsági tanács tagjait, beleértve Oroszországot is, hogy egyperces néma csenddel tisztelegjenek a háború eddigi áldozatainak emléke előtt.

„Javaslom, hogy az ENSZ küldjön személyes képviselőt vagy a főtitkárt..., hogy függetlenül szerezzenek információkat és saját maguk is meggyőződjenek róla, hogy valóban orosz rakétatámadás volt” – mondta Zelenszkij a hétfői támadást követően. Arra is kérte az ENSZ-t, hogy jogilag határozza meg a „terrorista állam” fogalmát.

A hétfői támadás során 20 halálos áldozatot követelt, több tucatnyian megsérültek és eltűntek.

Az orosz hadsereg kedden azt állította, egy közeli fegyverraktárt semmisítettek meg, és a robbanás okozott tüzet a bevásárlóközpontban, amely Moszkva szerint abban az időben már nem volt nyitva a nyilvánosság előtt. A lakosok viszont elutasítják ezeket az állításokat, és semmilyen elraktározott fegyverekről nem tudnak.

Zelenszkij bejelentkezése során nyilvánosságra hozta egy biztonsági kamera felvételét, amely rögzítette a támadást. Hozzátette, hogy Ukrajnában mindent megtesznek azért, hogy kiderítsék, ki a felelős a támadásért. Az ukrán elnök ígéretet tett rá, hogy a világ elé tár minden információt és a terroristák képét.

Zelenskyy published the moment when a #Russian missile hit the "Amstor" shopping center in #Kremenchuk



According to him, the #Kremlin gave a deliberate order to strike exactly at the coordinates where the shopping center with people inside was located. pic.twitter.com/q7eUBZwwGC