Videón a pillanat, mikor felrobban egy bevásárlóközpont Moszkva közelében

A tűz következtében a Himkiben található Mega bevásárlóközpont épületének teteje beomlott, megnehezítve a tűzoltók munkáját - tájékoztatott az illetékes minisztérium.

A hatóságok szerint a lángok mintegy hétezer négyzetméterre terjednek ki.

A tűzről készült felvételek bejárták a világhálót.

VIDEÓ:

"Mega Khimki" shopping center is on fire and exploding in Moscow



The flash area is 7,000 square meters...



BAVOVNA??? pic.twitter.com/x9EfFgBzsG