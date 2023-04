Videón a Ryanair vérfagyasztó landolása, sokkot kaptak az utasok

Kikerült egy videófelvétel az internetre, amely Ryanair egyik repülőgépének vérfagyasztó landolását rögzítette.

Az eset a múlt hétvégén történt a dublini reptéren. Az igazi dráma akkor következett, amikor a gép földet ért: mindenütt szikrák repültek szanaszét.

A történtek miatt vészhelyzetet hirdettek a repülőtéren. Mint kiderült, a gép orrkereke hibásodott meg landoláskor. Az incidens ideje alatt a repülőtérre irányuló légi forgalmat felfüggesztették.

Az utasok leszállását a tűzoltók biztosították. Senki nem sérült meg, az egyikük viszont sokkot kapott a történtek miatt.

