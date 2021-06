Viete, čo znamená, keď sa svietidlo pýši prídavkom RGB?

Svietidlá RGB, ktoré majú vo svojom názve alebo v ich špecifikácii zaujímavú skratku RGB, sú unikátne. Prečo? Lebo ponúkajú skvelé náladové osvetlenie a to vo forme zmeny farby, kedykoľvek len budete chcieť. Takéto svietidlo si viete pohodlne nastaviť na farbu svietenia, na akú práve máte náladu a vytvoriť si tak naozaj unikátnu atmosféru, a to či už u vás doma alebo hoci aj v kancelárii alebo v obchodnej prevádzke.

Čím vynikajú RGB svietidlá?

RGB svietidlá sú unikátne nielen zmenou farby napr. za červenú alebo zelenú. Niektoré RGB modely neumožňujú zmenu farby, ale skôr sa zameriavajú na náladové osvetlenie ako také. Umožňujú napríklad meniť tón svetla, regulovať zmenu teploty svetla (napr. zo studenej bielej na teplú žltú farbu). Ďalšie zase ponúkajú skvelé možnosti stmievania, čo z týchto svietidiel robí naozaj inteligentných spoločníkov.

A to nielen k vám domov, ale aj do obchodnej prevádzky alebo na špecifické miesta k vám do firmy, do budovy, do kancelárie. RGB svietidlá sa často dokážu prispôsobiť modernej „smart“ dobe a umožňujú ovládanie hlasom alebo aj časovačom, ktorý zase dokáže tieto svietidlá vypnúť alebo zapnúť v dennú dobu, podľa vášho výberu. Toto prináša nielen unikátne pohodlie, ale aj úsporu energií, pretože takéto svietidlo sa samé reguluje v závislosti od konkrétneho modelu.

Ušetrí energie aj samotné svietidlo

Sleduje pritom aj také rôzne parametre, ako napríklad denná a nočná doba alebo množstvo svetla v interiéri, vďaka čomu agilne a operatívne znižuje alebo zvyšuje svoj výkon. Tým vám prináša obrovské možnosti úspory energií v interiéri. Každý sa poteší tomu, keď má jeho peňaženka o niečo viac peňazí, ktoré potom človek môže minúť niekde inde, čo poviete?

Vyberte si aj vy unikátne svietidlá s prídomkom RGB a uvidíte, že budete spokojní. U nás v e-shope eLampy.sk ich máme pre vás k dispozícii viac než dosť.

