VIGYÁZAT: Öreg pulcsikat, papírfecniket szállít ki ez a csaló futárszolgálat

A Romániában bejegyzett FAN Courier nevű cég a Szlovák Posta nevével visszaélve küld sms-eket és e-maileket az embereknek megrendelésekről, melyekért csak készpénzben lehet fizetni a futáraiknak.

Illusztráció (freepik.com)

Az utóbbi hetekben elszaporodtak a panaszok egy konkrét futárcéggel, a FAN Courierrel szemben. Néhányan az Aktualityvel is megosztották, mit éltek át.

Adriana elmesélte, hogy először is a Szlovák Posta applikációján keresztül kapott egy üzenetet, miszerint csomagja érkezik a FAN Couriertől, melyért utánvéttel kell fizetnie 38 eurót. Nem sokkal később sms-t is kapott minderről. Mivel Adriana tudta, hogy nem rendelt semmit, így sejtette, hogy csalásról lehet szó. Elmondta, hogy erről a futárt is tájékoztatta, aki pedig végül a postán rakta le a csomagját. Adriana ezután a postát hívta, majd ezt ott is megerősítette, a csomagot pedig visszaküldték.

Sokan számoltak be az utóbbi időben hasonló cselekményről, és bizony nem mindegyiküknek volt olyan szerencséje, hogy időben kapcsolt. Némelyikük ugyanis valóban csomagra várt, mikor a csaló érkezett hozzá.

Zuzana például a HAKA proti podvodníkom nevű csoportban arról számolt be, hogy kapott egy e-mailt a posta fejlécével és azzal, hogy 48 eurót kell érte fizetnie. Át is vette a csomagot, utána viszont észrevette, hogy csak papírok vannak benne.

Monika kifejtette, hogy férje egy notebookot rendelt, ehelyett viszont egy játékot kapott. Mások a csomagban papírfecniket vagy öreg pulcsikat, trikókat találtak.

Az Aktuality megszólította a céget a román oldalán található formanyomtatványon keresztül, de nem érkezett válasz. Hasonlóképp megszólították a cég virtuális asszisztensét, aki elvileg napi 24 órában rendelkezésre áll, de elérhetetlen volt.

Hasonló tapasztalatokról számoltak be mások is. A FAN Courier ehhez képest a weboldalán arról tájékoztat, hogy Romániában ők 2006-tól egy piacvezető futárcég.

A portál érdeklődött a Szlovák Postánál is, Martin Guzi szóvivő azonban azt közölte, hogy ilyen esetek sajnos szinte minden nap történtek. A postai szolgáltatókat szabályozó hivatal pedig jelezte, hogy a FAN Courier nevű cég nincs bejegyezve Szlovákiában ilyen szolgáltatóként, ugyanakkor eddig konkrét panasz sem érkezett rá.

