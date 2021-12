A világ 100 legbefolyásosabb nője közé sorolta Čaputovát a Forbes magazin

Az amerikai gazdasági magazin, a Forbes legbefolyásosabb nőket bemutató 100-as listáján hosszú idő után nem a német kancellár áll az első helyen, illetve sok "újonc" is helyet kapott.

Zuzana Čaputová (Fotó: TASR)

A Forbes.hu kiemeli, a válogatáson látszik, hogy a nők egyre nagyobb számban töltenek be fontos hatalmi pozíciókat: a 100-as listán 40 vezérigazgató, 19 államfő, egy immunológus szerepel.

A lista tizennyolc éves történetében csupán háromszor fordult elő, hogy az első helyen nem a német kancellár, Angela Merkel szerepelt. Az első helyre ezúttal a milliárdos filantróp, MacKenzie Scott került. "Az amerikai Forbes számítása szerint ő a harmadik leggazdagabb nő a világon, és az az eltökéltség, hogy óriási vagyonát értelmes és forradalmi módon adományozza el, meggyőzte a zsűrit arról, hogy Jeff Bezos exfeleségét tegyék az első helyre" – írja a lap.

A második helyen Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke végzett. Az Európai Központi Bank elnökével, Christine Lagarde-dal cserélt helyet.

A százas listára felkerült Zuzana Čaputová szlovák államfő is, aki a 86. helyen áll. "Az elnök többször is kiállt amellett, hogyha a járvány megállítása megköveteli, zárni kell. Gondosan ügyel rá, hogy nyilvános szereplései alatt mindig maszkban legyen, ha zárt térben vagy tömegben van. Komoly diplomáciai siker volt az egész országnak és így az elnöki hivatalnak is, hogy Ferenc pápa szeptember közepén nemcsak ellátogatott, de négy napig maradt is Szlovákiában. A szlovák elnök a lakosság mellett politikai ellenfeleit is arra biztatta korábban többször, hogy oltassák be magukat. A magyar kisebbségnek többször is tett fontos gesztusokat, megválasztása után magyarul is megköszönte a bizalmat" - írja Čaputováról a Forbes.hu.

A világ 10 legbefolyásosabb nője 2021-ben:

MacKenzie Scott Kamala Harris Christine Lagarde Mary Barra (a General Motors vezérigazgatója) Melinda Gates (a Bill és Melinda Gates Alapítvány társelnöke) Abigail Johnson (az amerikai befektetési cég Fidelity Investments és annak nemzetközi testvérvállalata, a Fidelity International elnöke és vezérigazgatója.) Ana Patricia Botín (a globális bankcsoport, a Banco Santander elnöke) Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) Caj Ing-ven (tajvani elnök) Julie Sweet (az Accenture vezérigazgatója)

A teljes lista az amerikai Forbes oldalán megtekinthető.



(forbes)