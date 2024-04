A világ legnagyobb stadionja épül Marokkóban (FOTÓ)

A hat év múlva sorra kerülő, 48 csapatos vb rendezését az észak-afrikai ország Spanyolországgal és Portugáliával közösen kapta meg és - az insidethegames.biz portál cikke szerint - az új aréna létesítésével nem elképzelhetetlen, hogy a torna fináléját is Marokkóban rendezik majd.

A Casablancától 38 kilométerre északra, el-Manszuria városában épülő stadion 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas, amivel a világ legnagyobbja lenne megelőzve a Koreai NDK fővárosában, Phenjanban található Május elseje Stadiont, melyben 114 ezren férnek el.

