A világ több vezető cége tervezi csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását

Ezt az ENSZ hétfői klímacsúcsa előtt jelentette be az üzleti körök és civil szervezetek által júniusban elindított We Mean Business kezdeményezés.

Az első hónapban 28 cég csatlakozott a klímavédő kezdeményezéshez, amelynek jelenleg 87 vállalat a tagja, együttes piaci értékük meghaladja a 2300 milliárd dollárt.

A csatlakozott vállalatok közül néhány, például a Nestlé svájci élelmiszeripari, a Saint-Gobain francia építőanyag-gyártó és az ugyancsak francia L'Oreal kozmetikai cég azt vállalta, hogy 2050-re nettó nullára csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat.

Mások arra tettek ígéretet, hogy a 2015-ös párizsi klímaegyezményt és az abban meghatározott legfeljebb 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedést szem előtt tartva alakítják kibocsátásukat. Ebbe a vállalati körbe tartozik például a Nokia finn távközlési cég, a Danone francia élelmiszeripari vállalat és az AstraZeneca brit gyógyszergyártó.

A We Mean Business kezdeményezéshez egyelőre elsősorban európai, továbbá észak-amerikai és ázsiai vállalatok csatlakoztak.



(MTI)