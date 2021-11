Világmegváltás zajlott a bősi postán, csak ezt ott bizonyára nem értették

A világ önjelölt őrei pattogtak a küldeményeket kezelő intézményben, csak nem volt elég jó a marketingjük. Nem véletlenül, ugyanis eléggé zavaros az az ideológia, amit képviselnek. Bősön jártunk, a maszkellenes provokátorok hétfői aktivitásának helyszínén.

Fotók: Paraméter

Mint azt korábban megírtuk, két férfi és egy nő szájmaszk nélkül lépett be a bősi posta épületébe, és

amikor az alkalmazottak figyelmeztették őket, a három delikvens közölte, nem ismerik el Szlovákiát, ahogy a jogrendjét sem, ezért eszükben sincs tudomásul venni az állami rendeleteket, így a kötelező maszkviselést is elutasítják.

Elmentünk Bősre, ahol szerettük volna megszólítani a posta vezetőjét és alkalmazottait, de a Szlovák Posta szóvivőjéhez irányítottak bennünket. „A hatályos rendelkezések szerint a postára érkezőknek reszpirátorral kell eltakarniuk a felső légutaikat. A kliensek, akik hétfőn a kora délutáni órákban a bősi postára érkeztek, ezt nem tették meg és nem voltak hajlandóak megtenni. Hangoskodtak, és verbálisan támadták a posta dolgozóit. A kihívott rendőrök végül kivezették őket a helyiségből” – reagált megkeresésünkre Iveta Dorčáková szóvivő. Hozzátette, Szlovákia-szerte nap mint nap találkoznak az ehhez hasonló verbális agresszióval, ráadásul ez az utóbbi időben fokozódik a postai alkalmazottakkal szemben.

„Természetesen az effajta megnyilvánulások rendkívül kedvezőtlenül hatnak dolgozóinkra, akik a járvány kezdetétől a frontvonalban látják el feladataikat, tekintet nélkül a járvány intenzitására. Nagyon sajnáljuk, hogy vannak olyan polgárok, akik a szó szoros értelmében saját frusztrációikat és mérgüket öntik ki a postán” – fűzte hozzá.

A történtek szemtanúitól megtudtuk, hogy az elmúlt időszakban nem ez volt az első ilyen eset, rendre ugyanazok pampognak a maszkviselet miatt. Egy helyi polgár, László azt mondta, hogy ő legalább három ilyen esetről tud. „Hétfőn dél körül egy OPPT feliratú pulcsit viselve léptek be, majd modortalanul viselkedtek, provokálták a bent lévőket és a postai dolgozókat” – fejtette ki.

Egyikük, bizonyos B. Lóránt be is ismerte az egyik bősi Facebook-csoportban, hogy ő volt a tüntetők egyike. "Így is megkaptam a postámat, csak egy kicsit több időbe tellett, és nem kellett maszk" - jegyezte meg, majd azt javasolta, nézzék meg videóját arról, hogy "Szlovákia nem létezik, mert eladták a politikusok".

Az OPPT rövidítés egy bizonyos One People’s Public Trust nevű csoportot takar, amely a weboldala szerint magába foglalja az összes embert a bolygón, magát a bolygót és a Teremtőt. Leírásuk szerint a Föld minden lényét és elemét őrzik, beleértve az aranyat és az ezüstöt, amivel a bankrendszerek „visszaéltek”. Ténykedésükkel lényegében eltörölték az emberek adósságait és még egyéb világmegváltásokat is végrehajtottak, vagy épp ilyesmikre készülnek. Ezért lehet, hogy olyan formációkat, mint Szlovákia vagy a jogállam, nem ismerik el.

Világmegváltásuk egyik helyi momentuma - visszatérve a hétfői cselekményhez - egy másik, neve elhallgatását kérő szemtanú szavai alapján, hogy elfoglalják a nyitva lévő postai ablakokat, majd egy rakás papírt lobogtatva a postai dolgozót is arra szólítják fel, hogy vegye le a maszkot. „Uszítanak másokat is, aztán előfordul, hogy mások is vérszemet kapnak és követelőznek” – fogalmaz. Hozzáteszi, sajnálja a posta alkalmazottait, akik ezt kénytelenek elviselni, miután nem hajlandók kiadni vagy átvenni a küldeményeiket.

„Feltartják a postai dolgozók munkáját és másokat is, senki nem csinál semmit. Ha akkora legények, menjenek be a Covid-osztályra és vegyék le ott a maszkot” – folytatja László, a másik szemtanú.

A rendőrök hétfőn bekísérték a delikvenseket a postától alig száz méterre lévő őrsre, mivel a helyszínen nem voltak hajlandók azonosítani magukat – tudtuk meg Mária Linkešová nagyszombati kerületi rendőrszóvivőtől.

A szemtanúk beszámolói szerint ezután viszont visszamentek az illetők a postára, és ott folytatták, ahol abbahagyták, megint maszk nélkül, azt hajtogatva, hogy most már azt tehetnek, amit akarnak.

A rendőrszóvivő ugyanakkor elmondta, hogy készül a jelentés az esetről, amelyet továbbítanak a Regionális Közegészségügyi Hivatalnak, amely eljárhat a megbírságolásuk ügyében.

Linkešová közölte, hogy ugyan szabálysértésről van szó, a rendőrség több jogosítvánnyal rendelkezik az ilyen jogsértések kezelésére. Egyrészt kötelezheti arra, hogy azonosítsa magát, magyarázatot kérhet tőle, elő is állíthatja, valamint kitilthatja az adott helyről.

(SzT)