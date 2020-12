Virtuális lesz a Sundance Filmfesztivál

Virtuális formában rendezik meg a 2021-es Sundance Filmfesztivált. A története során először online térbe költőző független nemzetközi filmmustrán 72 alkotás debütál - mondták el kedden a szervezők.

Illusztráció

A január 28. és február 3. között zajló Sundance Filmfesztivál nyitányaként Nanfu Wang kínai propagandáról és Covid-19-betegségről szóló In the Same Breath című dokumentumfilmjét és Ahmir "Questlove" Thompson Summer of Soul című, 1969-es harlemi kulturális fesztiválról szóló dokumentumfilmjét vetítik.

"Egy nagy dobással akarjuk kezdeni a fesztivált. Fontosnak éreztük, hogy olyan filmeket mutassunk be, amelyek tükrözik, hogy miken mentünk keresztül ebben az évben" - magyarázta a választást Kim Yutani, a fesztivál programigazgatója.

Az In the Same Breath az igazság kereséséről szól, egyúttal merész vádirat a kínai és amerikai vezetés felelősségéről. Questlove dokumentumfilmjének egyik kuriózumát pedig az adja, hogy eddig nem publikált felvételeket is tartalmaz a harlemi fesztiválról, amelyek több mint fél évszázada pihentek a dobozban. Tabitha Jackson, a Sundance fesztiváligazgatója szerint történelmi szempontból is fontos dokumentumfilmről van szó, amelyet egy elsőfilmes rendező készített. "De ami ennél is fontosabb, hogy lenyűgöző alkotás: örömteli, vibráló és színes, társadalmilag elkötelezett és szépen kidolgozott" - méltatta az igazgató.

Ugyancsak a nyitó estén, január 28-án láthatja a közönség Sian Heder CODA című játékfilmjét, amely siket szülők egészséges hallású gyermekéről szól. Yutani szerint a Marlee Matlin közreműködésével forgatott film a fesztivál egyik kiugró sikere lehet.

A CODA az amerikai játékfilmes versenyprodukciók között szerepel egyebek mellett Jerrod Carmichael On the Count of Three című filmjével és a Passing című 1929 New Yorkjában játszódó drámával együtt, amelynek Ruth Negga és Tessa Thompson a főszereplője. Az utóbbi produkciót Nella Larsen regénye nyomán az elsőfilmes Rebecca Hall rendezte.

A színésznő Robin Wright is rendezőként mutatkozik be a Sundance-en Land című filmjével, amelyben ő maga és Demian Bichir is szerepel.

A fesztivál egyik kedvence lehet a Szezám utca című gyermekműsorról készített dokumentumfilm, a Street Gang: How We Got To Sesame Street a szervezők véleménye szerint, akik az írónő Amy Tanről és a Rita Moreno színésznőről készült portréfilmeket is a közönség figyelmébe ajánlották.

A Sundance a filmművészet új, felemelkedő tehetségeire akarja ráirányítani a figyelmet - hangsúlyozták a szervezők. A fesztiválon bemutatott játékfilmek több mint fele elsőfilmes rendezők munkája lesz, a teljes programban szereplő mintegy 140 alkotás felét egy vagy több nő rendezte, és 51 százalékát egy vagy több nem fehér alkotó.

A szervezők felidézték, hogy a 2020-as Sundance az utolsó nagy filmfesztivál lehetett, amelyet még a pandémia kitörése előtt hagyományos formában meg tudtak rendezni.

A Sundance alapítója, Robert Redford üzenetében hangsúlyozta, hogy Jackson irányításával új közös jövőképet alakítottak ki: "olyat, amely tiszteletben tartja a felpezsdítő, évenkénti utah-i összejövetelek szellemét és hagyományait, ugyanakkor teret enged a fantáziadús új lehetőségeknek egy új online formátumban".

Jackson hozzátette, hogy az online fesztivál egyúttal arra is alkalmat teremt, hogy azok, akik még sohasem tudtak ellátogatni az utahi mustrára, most szintén kivehessék a részüket a vetítésekből.

A Sundance Filmfesztivál jegyeit január 7-től kezdik árulni.

(MTI)