Virtuálisan emlékeztek meg az 1848/49-es magyar szabadásgharcról a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában és Középfokú Sportiskolában

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában és Középfokú Sportiskolában minden évben színvonalas műsorral emlékeznek meg az 1848-as pesti forradalom eseményeiről.

A világjárvány sajnos már második alkalommal szólt közbe. Az iskola színházterme idén is hiába várta az ügyes szavalókat, a színpadra termett diákokat. Újfajta kommunikációs formákhoz kellett választaniuk, hogy a forradalom üzenetét újra és újra hangsúlyozni tudják. A diákság ezúttal is a virtuális térben volt kénytelen ünnepelni.

Egy, stílusosan 18:48 időtartamú videó került fel az iskola közösségi oldalaira, illetve honlapjára, amelynek segítségével a márciusi ifjak társaságában végigjárhatják a forradalom helyszíneit. Az irodalomszerető diákok narrációjának köszönhetően a virtuális követők sok érdekes információt hallhatnak a hősök felvidéki kötődéseiről is. Szó esik Petőfi selmecbányai tanulmányairól, említést tesznek arról is, hogy Heckenast Gusztáv, Landerer Lajos hogyan kötődtek Pozsonyhoz, ill. Kubinyi Ágoston, a Magyar Nemzeti Múzeum akkori igazgatójának losonci nemzeti intézetét is megemlítik, és nem feledkeztek meg Jókai komáromi származásáról sem. Az ünnep elmaradhatatlan kellékeit, a Nemzeti dalt és a Himnuszt is beépítették természetesen a rendhagyó megemlékezésbe.

A stílusosan 18:48 időtartamú felvételt pedig az iskola magyartanárai az online órák keretén belül levetítették diákjaiknak.

(-kl-)