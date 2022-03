Virtuálisan zajlik a negyedik tárgyalás az oroszok és az ukránok közt – így néz ki (FOTÓ)

Az ukrán oldalt képviselő Mihajlo Podoljak szerint nehéz vitában vannak, mert mindkét fél erősen ragaszkodik a saját álláspontjához.

Egy képet is megosztott arról, hogy néz ki ez a virtuális tárgyalás:

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP