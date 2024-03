Visszamenőlegesen is növelnék egyesek nyugdíját – a szülői nyugdíj alternatívájával állt elő a munkaügyi miniszter

Erik Tomáš munkaügyi miniszter a szülői nyugdíj alternatíváját javasolja, amely szerinte senkivel szemben nem lenne diszkriminatív. Ennek elfogadásához viszont alkotmánymódosításra van szükség – írja a HN.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Szociális Biztosító idén júniusban több mint 900 ezer személynek folyósít szülői nyugdíjat, aminek teljes összege meghaladja a 300 millió eurót. 2024-ben a szülői nyugdíj összege átlagban 338,40 euró lesz.

Erik Tomáš ugyanakkor felhívta a figyelmet egy problémára. Szerinte a szülői nyugdíj diszkriminatív azokkal szemben, akiknek nem volt gyerekük, vagy külföldön élnek, illetve elhunytak. Másrészről viszont, akik gyerekeket neveltek fel, azoknak költségeik voltak ezen a téren.

A munkaügyi miniszter ezért egy javaslattal állt elő, amely szerinte az senkit sem részesítene hátrányban. „Olyan személyek esetében, akik gyerekeket neveltek, a nyugdíj kiszámításakor a nevelési időszakba beszámítanák a teljes fizetését, amit azelőtt kerestek, hogy elmentek volna szülői vagy anyasági szabadságra. Egyszerűen fogalmazva: az állam úgy tekintene ezekre az idősekre, mintha a nevelési időszak alatt is rendesen dolgoztak volna” – mondta a miniszter.

A nyugdíjakat visszamenőlegesen is átszámítanák, így annak összegét a jelenlegi igénylőknek is növelnék. Tomáš rámutatott, hogy ehhez a megoldáshoz alkotmánymódosításra lenne szükség, ugyanis a szülői nyugdíj az alkotmányba van foglalva. Tehát a törvény elfogadásához az ellenzéket is meg kellene győzni.

A miniszter szerint már történtek bizonyos tárgyalások. Állítása szerint az ellenzéki pártok között vannak olyanok, amelyek jónak tartották a javaslatot, mégis elutasították. Hozzátette: amíg nem születik meg a teljes egyetértés a javaslatról, addig a fiókban marad, és nem terjeszti a parlament elé.



(HN)