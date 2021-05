Visszaszorulóban a járvány, hétfőtől a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás is sárgára vált

Hétfőtől Szlovákia legtöbb járása sárga, valamint narancssárga besorolású lesz a Covid-automata szerint.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Továbbra is visszaszorulóban van a koronavírus-járvány Szlovákiában, aminek köszönhetően több járásban is enyhíthetnek a járványügyi intézkedéseken. Hétfőtől (május 31.) már egy járás sem tartozik majd a bordó besorolásba, de a pirosban is csupán három lesz.

Jelentősen nő a sárga besorolásúk száma, jelenleg két ilyen járás van, jövő héttől viszont már 24 lesz – többek közt a Dunaszerdahelyi és a Komáromi is ide lép át. A legtöbb járás (41) a narancssárga kategóriába tartozik majd.



A járások elosztása hétfőtől (május 31.) a Covid-automata szerint:

Piros: Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto, Myjava

Rózsaszín: Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Bytča, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Skalica, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trencsén, Zsolna

Narancssárga: Besztercebánya, Brezno, Érsekújvár, Eperjes, Galánta, Gelnica, Homonna, Ilava, Kassa I-IV, Kassa-vidék, Késmárk, Krupina, Léva, Liptószentmiklós, Medzilaborce, Nagykürtös, Nagymihály, Nagyrőce, Nagyszombat, Námestovo, Pezinok, Poprád, Pöstyén, Považská Bystrica, Púchov, Rimaszombat, Rozsnyó, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Svidník, Turócszentmárton, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zólyom

Sárga: Aranyosmarót, Detva, Dolný Kubín, Dunaszerdahely, Hlohovec, Komárom, Losonc, Lőcse, Malacky, Nagytapolcsány, Nyitra, Partizánske, Poltár, Pozsony I-V, Privigye, Szenc, Stropkov, Tőketerebes, Turčianske Teplice, Vágsellye



(DenníkN)