Visszatér végre a strandidő? – mutatjuk, milyen időre számíthatunk az elkövetkező 10 napban

Bár az elmúlt napokban egy időre búcsút inthettünk a nyárnak, mostanra kezdetét vette a felmelegedés, jövő héten pedig már 30 fokot is meghaladó csúcsértékekre számíthatunk.

Fotó: TASR - illusztráció

Visszatér a strandidő az elkövetkező napokban Szlovákiában. Lassan ugyan, de folyamatosan melegszik a levegő hőmérséklete.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) előrejelzése szerint pénteken még 24 Celsius-fok körüli csúcsértékekre van kilátás, szombaton már 26-27 fokot is mérhetünk, vasárnap pedig akár már 28 fok is lehet. A hét hátralévő napjain nincs kilátás csapadékra, felhők is alig lesznek az égbolton, és a légmozgás is legfeljebb gyenge lesz.

Várhatóan hasonló idővel indul a jövő hét is: egész héten 30 fok körüli csúcsértékekre van kilátás, sőt, kicsivel ugyan de ezt is meghaladhatja a hőmérséklet. Egészen jövő hét vasárnapig nincs kilátásban jelentősebb lehűlés, többnyire derült lesz az égbolt. Némi csapadék csupán péntek tájékán érkezhet, de kiadós esőzést nem jósolnak a meteorológusok.



(SHMÚ)