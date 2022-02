Visszaverték az oroszokat Kijevnél, egy kisvárost viszont elfoglaltak, ahol nem voltak katonák

Hozzátette, az ukrán hadsereg visszaveri a szárazföldi és légi támadásokat. Szólt arról, hogy három rakétát irányítottak Kijev irányába.

Az információt nem lehetett függetlenül ellenőrizni - írta a dpa német hírügynökség.

Aresztovics elmondta, hogy az orosz hadsereg megpróbált előre nyomulni a kelet-ukrajnai Harkov város központjába, és hogy 11 orosz hadihajó tartózkodik a tengeren Odessza partjainál.

A Sky News és a Guardian is közölte ugyanakkor, hogy néhány órányi nyugalom után újra robbanások következtek Kijevben és Harkovban is. Az ukrán hadsereg közölte, hogy az oroszok megpróbálták megtörni a védelmet, de minden támadást visszavertek. Azt írták, hogy az ellenfél jelentős károkat szenvedett.

A Kijevtől mintegy 150 kilométerre, északra fekvő Csernyihivben légiriadót rendeltek el, és a lakosokat óvóhelyekre küldték. Az ukrán hatóságok a Telex szerint azt közölték, hogy lakóépületbe csapódott be egy rakéta.

A Residential Block in the Northern Ukrainian city of Chernihiv was hit by a Russian Missile a few moments ago setting the Building ablaze, there are reported Civilian Casualties. pic.twitter.com/IZXOfGoLkW