Vitaminraktár a Kauflandban

Ma átismételjük az ábécét, legalábbis az elejét. ABCDE, ezt mindenki fújja ... De félre a viccel, mert mi ezzel nem viccelünk. Sőt, a Kauflandban nagyon szigorúan vesszük a vitamin-ábécét.

Illusztráció: pixabay.com

Az A-vitamin vagy a retinol több szempontból is kulcsfontosságú, hiszen számtalan pozitív hatása van. Elég, ha csak a csontfejlődést, a mirigyek működését vagy a fertőzésekkel elleni védekezést említjük. Emellett a fogak egészségéért is felel és a látás szempontjából fontos fényérzékeny pigmensek előállításához is szükséges. Fogyasztása terhesség és szoptatás ideje alatt is javallott. Az A-vitamin egyik legmegbízhatóbb forrása például a tojás, amely csak Önre vár a Kaufland polcain!

A B-vitaminnak több tucat fajtáját ismerjük, a termékeink csomagolásán ezért találkozhat olyan gyakran a B-komplex megnevezéssel. Az avokádó kiváló B-vitamin-forrás, a mi polcainkon pedig ebből is mindig frisset talál. A B-vitaminok létfontosságú szerepet játszanak a jó egészség és a kellemes közérzet fenntartásában. Az egészséges szervezet építőelemeként közvetlenül befolyásolják az energiaszintet, az agyműködést és a sejtek anyagcseréjét. A B-vitamin valóban vitaminBomba!

A C-vitamin, más néven aszkorbinsav az összes testszövet növekedéséhez, fejlődéséhez és helyreállításához is elengedhetetlen. Számos testi funkciót támogat, beleértve a kollagéntermelést, a vas felszívódását, az immunrendszer megfelelő működését és a sebgyógyulást. Ezek mellett a porcok, a csontok és a fogak épségéről is gondoskodik. A Kauflandban kínált legtöbb citrusfélében megtalálható. Nálunk a Citrus a Cél!

Annak ellenére, hogy most, a nyári időszakban sokat vagyunk napon, ahonnan a D-vitamint kapjuk, ezt a vitamint soha nem szabad lebecsülni! Ha éppen nem süt a nap, akkor megtalálhatja a húsban is, amit nálunk a Kauflandban mindig a legjobb minőségben kínáljuk Önnek! A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfátok mennyiségét a szervezetben. Ezekre a tápanyagokra a csontok, a fogak és az izmok egészségének fenntartásához van szükségünk. A D-vitamin hiánya csontelváltozásokat okozhat, gyermekkorban üvegcsontúsághoz, a felnőtteknél pedig egy osteomalácia nevű, nagy fájdalommal járó betegséghez vezethet. Ezért azt tanácsoljuk Önnek, Deformációk ellen fogyasszon D-vitamint!

Az utolsó vitamin, amiről ma szó lesz, Elképesztően tápláló! Az E-vitamin zsírban oldódó tápanyag, amely számos ételben, például a diófélékben is megtalálható. A Kauflandban a diófélék gazdag választékát találja! A szervezetben antioxidánsként működik, segít megvédeni a sejteket a szabadgyökök okozta károktól. A szabad gyökök olyan vegyületek, amelyek akkor keletkeznek, amikor testünk az elfogyasztott ételt energiává alakítja. Tehát aki Energiát akar, Ezt fogyaszt!

