Vitatott állami látogatásra érkezett Kubába a spanyol király

Útjuk jelentőségét az adja, hogy korábban soha nem járt még spanyol uralkodó állami látogatáson a szigetországban. VI. Fülöp látogatását konzervatív politikusok és a konzervatív sajtó is bírálta Spanyolországban, miután a korábbi spanyol gyarmaton továbbra is kommunista egypártrendszer, diktatúra van. A király és a királyné a kormányzat mellett a kubai kulturális és üzleti élet szereplőivel is találkozik majd, de a betiltott ellenzéki mozgalmak képviselőivel nem.

VI. Fülöp elődje, édesapja, I. János Károly - aki azt követően került trónra, hogy Spanyolország Francisco Franco 1975-ös halála után, a jobboldali diktatúrát követően demokrácia lett - nem tett állami látogatást Kubában, ezt a konzervatív pártok politikai nyomása nem is tette volna lehetővé. János Károly 1999-ben az iberoamerikai csúcstalálkozón vett részt Kuba szigetén, majd 2014-ben - már lemondása után - Fidel Castro temetésén is jelen volt, de egyik sem volt állami látogatás.

Pablo Casado, a konzervatív Néppárt vezetője nyíltan bírálta a szocialista miniszterelnököt, Pedro Sánchezt és a királyi látogatást.

"Nem tűnik észszerűnek, hogy Sánchez egy nappal a választások után egy aggastyánok uralta diktatúrába küldi a királyt és a királynét"

- fogalmazott Casado.

Spanyol cégek kiemelt szerepet töltenek be a kubai idegenforgalmi és vendéglátóipari szektorban, emellett több ezer kubai rendelkezik spanyol állampolgársággal, mert a spanyol törvények a spanyol bevándorlók leszármazottainak ezt lehetővé teszik.

Havanna szombaton ünnepli alapításának 500. évfordulóját, és a királyi pár több történelmi nevezetességet megtekint majd, de még az évforduló előtt elhagyják a korábbi spanyol gyarmatot.

(MTI)