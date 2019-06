Vívó Eb - Ezüstérmes a magyar férfi kardcsapat

A címvédő magyarok második kiemeltként a negyeddöntőben kezdtek szombaton a 12 együttest felvonultató mezőnyben, és magabiztosan verték a briteket. Az elődöntőben is nagyszerűen és eredményesen vívtak, a románokat 45-40-re felülmúlva jutottak be a fináléba, melyet a németek érdekeltsége és a tévéközvetítés kötöttsége miatt a bronzmérkőzés előtt rendeztek meg.

Magyar szempontból ez is jól indult, az első három asszó után 15-6 volt az állás: Szatmári 5-1-re verte Benedikt Wagnert, Szilágyi ugyanennyire Szabó Mátyást, Gémesi pedig 5-4-re Max Hartungot. A következő öt párharcot viszont a németek nyerték, az egyenlítés már a hatodik párban összejött nekik, utána pedig előnybe is kerültek. Olyannyira, hogy Szilágyi utolsóként már 34-40-nél ment fel a pástra Wagner ellen. A reménytelennek tűnő helyzet ugyanakkor csakhamar változott, a kétszeres olimpiai bajnok magyar kardozó stabilabbnak, magabiztosabbnak tűnt ekkor, és 43-43-nál utolérte ellenfelét. Aztán 43-44-nél testvezetékcsere következett magyar oldalon, majd a következő akció közben Wagner szólt, hogy Szilágyinál nincs teljesen rendben a technika. Az újabb akciónál nem ítélt tust a mérkőzésvezető, az azt követőnél viszont - melyben középen csapott össze a két vívó - igen, a németek javára.

Szilágyi - aki az utolsó asszót 9-5-re nyerte -, plusz 5-tel, Szatmári mínusz 1-gyel, Gémesi mínusz 6-tal zárt.

"Én úgy láttam, hogy a szurkolótábor átlendítette őket a holtponton. Hiába volt nekünk kilenctusos előnyünk is, újra erőre kaptak. Volt sanszunk a végjátékban, vissza tudtam hozni, szeretek is Wagnerrel vívni, de ahhoz, hogy 40-34-ről nyerjen az ember, kisebb fajta csoda kell, és ez most nem jött össze" - nyilatkozott az MTI-nek Szilágyi Áron.