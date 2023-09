Vízlepergetős és vízhatlan anyagok alkalmazási köre a mindennapokban

Napjainkban sokféle alapanyagból készülhetnek ridikülbélések, esőköpenyek, sőt még kisállatruhák is. Azonban semmiképp se feledkezzünk meg arról, hogy a felhasznált anyagok terén elvárás lehet például a vízlepergető vagy vízhatlan tulajdonság is. Számos előnyükön túl szinte bármilyen élethelyzetben a segítségünkre lehetnek.

Milyen területeken hasznosak a vízlepergető, vízhatlan anyagok?

Szerencsére széles választék áll rendelkezésünkre, ráadásul a beszerzésük is könnyen megoldható. Ehhez nem kell mást tennünk, mint ellátogatni a K-ELME vízlepergető és vízhatlan anyagok kínálatához, ahonnan kiválaszthatjuk a célnak megfelelő alapot.

A vízlepergetős ballon egy kevertszálas, finom fonalból készült, sűrű szövésű textil, melyet előszeretettel választanak kezdők és haladók egyaránt. Tökéletes ruhák készítéséhez, mivel vékony, mégis kellő tartással rendelkezik. Ideális nyári szoknyák, horgászmellények, sapkák készítéséhez. A lehetőségeink tulajdonképpen végtelenek, nyugodtan lehetünk kreatívak.

Nem maradhat ki a palettából a mikropeach anyag, amely fürdőruhák, sportoláshoz használatos holmik alapanyagaként is remek választás. Vízlepergetős tulajdonságának hála pillanatok alatt megszárad, ez különösen előnyös strandoláskor, hiszen a kellemes fürdőzés után nem kell hosszú órákat várni, hogy útnak indulhassunk.

A vízhatlan polár szintén remek választás, előszeretettel döntenek mellette, ha a cél például síelős pulóver készítése. Síruha megalkotásához pedig a softshell alap jelentheti a megoldást, amely vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik.

Sokoldalú vízhatlan anyagok

Nem csupán önmagunk védelmére kell gondolnunk az esős, borongós napokon, hanem a kerti bútoraink, kültéri eszközeink megóvása is lényeges feladatunk. Erre kínál tökéletes opciót a HEKTOR, amely felhasználható terítőként, takaróként, kültéri párnahuzatokhoz, hintaágytetőhöz.

HEKTOR extra 100%-ban poliészter, ennek hála mintát is nyomtathatunk rá, tehát teljesen személyre szabhatjuk, s máris egyedi napvitorlánk lehet.

Legfőbb előnye, hogy kerti garnitúránkat megóvhatjuk az időjárás viszontagságaival szemben, hiszen ez az anyag rendkívül strapabíró, nemcsak az eső és szél ellen biztosít védelmet, hanem az UV-sugárzással szemben is ellenálló.

Kisállatunknak szeretnénk egy megbízható ruhácskát, amely tökéletesen megóvja bundáját a csapadéktól és szennyeződésektől? Ez esetben is érdemes a HEKTOR mellett dönteni.

Fontos megemlítenünk még a PUL anyagokat is, melyek kiváló légáteresztő képességgel is rendelkeznek, és persze vízhatlanok is. Ebből kifolyólag ideálisak nyálkendő, mosipelus, gumis lepedő készítéséhez.

Milyen előnyeik ismertek?

Ezeknek az anyagoknak pofonegyszerű a tisztításuk, csupán áttöröljük egy nedves ronggyal és készen is vagyunk. A vízhatlanok nem eresztik át a nedvességet, míg a vízlepergetősek azonban egy idő után átnedvesednek. Ezt feltétlenül vegyük figyelembe az alkalmazási cél meghatározásakor.

(PR-cikk)