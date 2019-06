Vizsgálja a belügy Vadalát meg a cégében székelő vámhivatal kapcsolatát

„Az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Osztálya azzal zárta le a vizsgálatot, hogy az adminisztratív jellegű mulasztásokon kívül bűncselekmény elkövetésére is sor kerülhetett” – jelentette ki kedden Denisa Baloghová, a rendőr-főkapitányság szóvivője. Emiatt adták át az ügyet a Felügyeleti Szolgálati Hivatalnak, amely azonban a titkosításra hivatkozva nem közöl részleteket.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, Dáša Macková, a római rendőrségi attasé állítólag több levelet is írt az olasz maffiaellenes szervezetnek (DIA), melyekben többek között arról tájékoztatott, hogy Antonino Vadala a húskereskedelemmel párhuzamosan kábítószert is csempészett a Balkán-félszigeten keresztül Törökországba. Ezt a Sme napilap közölte az olasz közszolgálati televízió információira hivatkozva. A Pénzügyi Igazgatóság a napilapnak megerősítette, hogy a vámhivatal egyik kirendeltsége valóban a Vadala cégéhez tartozó helyiségekben székelt.

Ľubomír Galko (SaS) indítványozta, hogy a védelmi bizottság foglalkozzon az üggyel, és az ülésre hívják meg Denisa Saková (Smer-SD) belügyminisztert is. „Hogy Vadalát lecsukták Olaszországban, és bíróság elé kell állnia, még nem jelenti azt, hogy a rendőröknek ne kellene foglalkozniuk a saját kollégáik esetleges mulasztásaival, vagy az általuk elkövetett bűncselekményekkel” – mondta Galko.

TASR