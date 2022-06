Vizsgálják a Ryanairt Orbánék, nehogy aztán az utasok a magyar kormányra haragudjanak 

Ahogy azt Orbán Viktor magyar kormányfő május végén egy Facebook-videóban beharangozta, hogy helyzet van, és a rezsivédelmi meg a honvédelmi alapba kell irányítani néhány "kivételezett" magyar cég extraprofitját. Ezért aztán gyorsan el is fogadtak egy rendeletet, amelyik július 1-től hatályos, és amelyik szerint különadót kell befizetniük az ottani bankoknak, a biztosítóknak, a nagy kereskedelmi láncoknak, az energiaipari és kereskedőcégeknek, a telekommunikációs vállalatoknak, a gyógyszerkereskedőknek, valamint a légitársaságoknak idén és 2023-ban is. Nem minden cég rajong ezért az ötletért, és inkább áthárítanák az illetéket a fogyasztókra.

Illusztráció (wikipédia)

Orbán szerint ezek a cégek rendkívüli haszonra tesznek szert, ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy a profit nagy részét elveszi tőlük, hogy befoltozza az állami költségvetési lyukakat.

A legnagyobb extraprofit-különadót „a háború gazdasági következményeiből nagy profithoz jutó” bankoknak és az olajár emelkedéséből nagy profithoz jutott MOL-nak kell fizetni. Ami meg a légitársaságokat illeti, nekik – a tranzitutasokat kivéve – utasonként 3900 forintot (majdnem 10 eurót) kell fizetniük, ha az utasok az Európai Unió területére, vagy más, európai országba repülnének, például Izlandra, Nagy-Britanniába, Norvégiába, Svájcba, Szerbiába vagy Ukrajnába. Ha meg Európán kívüli országokba mennének, utasonként 25 eurónyi forint adót kell leperkálniuk.

Ezek azok az illetéket, amelyek a Ryanair vagy a Wizzair fapados légitársaságok esetében rendkívül magasak, hiszen az említett összegek egy átlagos jegy árának felét teszik ki, és nem ritkák az olyan kedvezmények, amikor tíz euróért egy komplett repjegy megvásárolható).

Az ír légitársaság kapásból jelezte is, hogy elutasítja az adót, és úgy döntött, hogy azt nem csupán az újonnan megvásárolt jegy árába építi be, hanem a korábban eladottakba is.

A Ryanair fel is szólította a magyar kormányt a légitársaságok extraprofitjának eltörlésére, mert az helyrehozhatatlanul károsítja a turizmust, közben meg a cég nemcsak hogy egyből továbbhárította a kivetett különadót, hanem erről tájékoztatta is a fogyasztóit. Ez utóbbi szokatlan Magyarországon, a kormány egyből ugrott is rá. Most a kormányhivatal ellenőrizni, hogy a társaság emelhet-e árat.

Az ír diszkont légitársaság levelében leírja, hogy a Magyarországról induló utasokra júliustól új adót vezetett be az állam. Ezt pedig kifizettetik az utasokkal, - természetesen a szlovákiaiakkal is - és aki ezt nem kívánja elfogadni, annak visszaadják a jegy árát, de azt június 16-ig jelezni kell. Ez a lépés nem volt igazán váratlan, a Ryanair „több mint ostobaságnak” titulálta a különadót rögtön a bejelentés után.

A Ryanair szerint az indokolatlan adó káros hatással lesz a légi közlekedésre – amely az elmúlt két évben így is nagy veszteséget termelt – a magyar turizmusra és a gazdaságra, mert ez egy rosszul időzített és meggondolatlan adó, amely

a veszteséges légi közlekedési iparágat a rendkívül nyereséges olaj- és energiaipari vállalatokhoz hasonlítja.

A cég a közleményben közölte, hogy más európai országok a világjárvány lecsengésével pont hogy csökkentik a repülőtéri költségeket a forgalom visszatérése és a munkahelyek megőrzése érdekében. A Ryanair éppen a múlt hónapban jelentette be, hogy 240,8 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el a 2021/2022-es üzleti évben, amelyik márciusban ért véget. Az előző évben meg több mint egymilliárd eurót fizetett rá a Covid következtében.

Az ír cég fő magyarországi versenytársa, a Wizz Air nem reklámozta, hogy ők is áthárítanák az adót, de a HVG kérdésére azt hangsúlyozták, hogy az új adó után árat emelhetnek. „Az utasonként számított adó bevezetése magasabb viteldíjakat jelentene egy olyan szektorban, amely két éve veszteséges, ennek a vitatása a legalapvetőbb közgazdasági elemzésekkel is szembemegy” – válaszolta Robert Carey, a Wizz Air elnöke.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Ryanair lépésére azt mondta, hogy a kormány

elfogadhatatlannak tartja és elutasítja, hogy a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadóját áthárítja az utazókra.

A miniszter különösen visszásnak nevezte, hogy a korábban eladott jegyekre vonatkozóan a Ryanair már megkezdte a az adókivetést.

Ezért a szaktárca vezetője fogyasztóvédelmi vizsgálat elrendelését indítványozta annak érdekében, hogy a Kormányhivatal illetékes szervei a fogyasztóvédelmi jogkörüknél fogva alaposan vizsgálják meg és lehetőség szerint akadályozzák meg a légitársaság tisztességtelen eljárását. A Budapesti kormányhivatal pénteken be is jelentette, hogy azonnali fogyasztóvédelmi eljárást indítottak a Ryanair ellen – írta a Telex. Azt vizsgálnák, hogy a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e az áremeléssel.A vizsgálat eredménye jogi és közgazdasági szempontból is érdekes lesz.

(Sme/Szabadeuropa/Index)