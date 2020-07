Vodnyánszki Renáta új egyéni csúcsot produkált távolugrásban

Szombaton Nagyszombatban 590 cm-es legjobb teljesítményével új egyéni csúcsot produkált távolugrásban Vodnyánszki Renáta (felvételünkön), a világbajnoki ezüstérmes Medgyes Renáta tizenhat esztendős lánya.

Medgyes Renáta a lányával (Fotó: Facebook)

A fiatal tehetség ezúttal a Nyugat-szlovákiai Atlétikai Szövetség csapatbajnokságának aktuális fordulójában remekelt. A dunaszerdahelyi Megy Sport atlétikai klub üdvöskéje a kerületi bajnokságban egyébként a Bojničky csapatát erősíti.

„Renike néhány nappal korábban is győzött, de sérülése miatt csupán két kísérlete volt. Ezúttal viszont már a bűvös határt, a hat métert ostromolta. Az 590 centiméter egyébként számára új egyéni rekordot jelent. Sajnáljuk, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztották az U18-as korosztály július közepére tervezett Európa-bajnokságát. Ugyanis a mai eredmény az olaszországi kontinensviadalra való kiküldetési szint teljesítését is jelentette volna” – elevenítette fel a Paraméternek a „nagy” ugrást az edző-édesanya, aki egyébként tanulmányi eredményei miatt is büszke lehet a lányára.

„Lányom a dunaszerdahelyi szlovák gimnázium első éves diákja színjeles bizonyítvánnyal tért haza a tanévzáróról. Tanulmányi sikerének értékét hatványozza, hogy magyar alapiskolát végzett” – fogalmazott Medgyes Renáta, aki néhány esztendővel ezelőtt újjáélesztette az egykori dunaszerdahelyi sikersportágat, az atlétikát.

Egyébként Medgyes Renáta már javában az idén harmadik alkalommal zajló nyári sporttáborának szervezésére fókuszál. „Július 20-tól július 31-ig két turnusban foglalkozom a gyerekekkel. Szakmai cél a 6-14 éves korúak mozgásfejlesztése. Ami a sportágakat illeti, az atlétika mellett a labdarúgásra, a floorballra és a röplabdára koncentrálok. Nagy az érdeklődés a gyerekek és a szülők részéről. Már csupán néhány szabad hely maradt a másik turnusban” – tájékoztatott a Dunaszerdahelyen megrendezésre kerülő sporttábor műsoráról az egykori országos válogatott atléta.

ái