Vontatottan indult a COVID-próbatesztelés az északi járásokban, sorokra és hosszú várakozásra kell készülni

Több helyen is akadozva indult a tesztelés a három árvai valamint a Bártfai járásban. Volt, ahol a tesztek hiányoztak, volt, ahol az egészségügyi dolgozó késett, mintavételi pontokat is össze kellett vonni, hogy el tudják kezdeni a tesztelést.

Fotó: TASR

Reggel nyolckor a legtöbb helyen kinyitottak mintavételi pontok, voltak olyan helyszínek is, ahol már reggel héttől sorakoztak a tesztelésre váró emberek. A három árvai – a Tvrdošíni, a Dolný Kubíni és a Námestovói járás – valamint a Bártfai járásban mintegy 180 ezer ember tesztelésére készülnek a következő három napban, 235 mintavételi helyen. Ezeken a helyeken több mint 2500 ember végzi a tesztelést.

Bártfán három mintavételi ponton még fél tízkor is csak vártak a kezdésre, mert hiányzott az egészségügyi alapanyag. Maga a tesztelés viszonylag gyorsan lezajlik – a jelzett 15-20 perc alatt megvan az eredmény is – de a sme.sk szerint Dolný Kubínban mintegy 40 percet kellett várni a tesztelésre, amikor mintegy 25 ember állt a sorban. Az embereknek tehát arra kell készülniük, hogy akár egy órát is igénybe vesz a tesztelés. Negyven perc alatt mintegy 13-15 ember kapta meg a tesztelés eredményét.

Tesztelésre várva (Fotó: TASR)

Egy óra alatt 35-50 ember

Námestovóban a tapasztalatok szerint 2 óra alatt 70-100 embert tudtak letesztelni helyszínenként, ha megállás nélkül tesztelnek, akkor egy nap alatt – reggel nyolctól este nyolcig, egy óra szünettel – mintegy 400-500 embert tudnak letesztelni. A városban 8 helyen tesztelnek, általában a választási helyiségekben vagy azok közelében, az iskolák tornatermeiben, városi sportcsarnokban vagy a városi hivatalban.

„Kicsit kaotikus, zavaros az egész, mert csak annyi idő volt rá, amennyi. A felszerelés csak ma érkezett meg. De le a kalappal a fegyveres erők előtt, amely az egészért felel. A katonák kicsomagolják a felszerelést, fokozatosan szállítják ki a teszteket.

Elmondhatjuk, hogy a mintavételi helyek működnek, de kevés az egészségügyi dolgozó. Már legalább két mintavételi helyet össze kellett vonni, hogy lehessen egyáltalán működni” – ismertette a helyzetet Dušan Jendrašík, a námestovói városi hivatal elöljárója.

Az első országos tesztelést jövő héten éppen az árvai és a bártfai minta alapján fogják elvégezni. Országosan mintegy 5000 mintavételi pontot akarnak felállítani, a lebonyolításhoz mintegy 50 ezer ember munkájára lesz szükség. Csak egészségügyi dolgozóból – akik a mintavételt elvégzik – 20 ezerre lesz szükség.

- lpj, TASR, sme.sk -