A VÚB és a ČSOB után a legnagyobb hazai bank is bejelentette a jelzáloghitelek kamatainak emelését

A jelzáloghitel-piac legnagyobb szlovákiai bankja, a Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) mától 0,3 százalékponttal emeli a jelzáloghitelek kamatait 10 éves meghatározott futamidő (fixácia) esetén.

Fotó: TASR - illusztráció

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél 10 évre szeretné rögzíteni a jelzáloghitel kamatát, abban az esetben már legalább 1,49 százalékos kamatot kell fizetnie – írja a Pravda.

Minden más esetben a kamat egyelőre változatlan marad, így a legnépszerűbb, 5 éves kamatrögzítés esetében is, amely továbbra is 0,89 százalékos kamattól érhető el – tájékoztat a pénzintézet.

Juraj Barta, a bank digitális osztályának igazgatója elmondta, a kamatemelés elkerülhetetlen volt a pénzügyi piacon tapasztalt áremelkedések miatt, de kiemelte, a 0,3 százalékos emelés ellenére a 10 éves kamatrögzítés továbbra is kiváló megoldás a stabilitás és a családi kiadások hosszú távú megtervezésének biztosítására.

A szlovák állampolgárok több mint egy évtizede évről évre olcsóbbnál olcsóbb hiteleket vehettek fel az Európai Központi Bank (EKB) politikájának köszönhetően, február elején azonban kiderült, hogy ennek vége, drágulnak ugyanis a jelzáloghitelek és a fogyasztói hitelek Szlovákiában. Míg tavaly még az összes központi bank csak átmeneti, gyorsabb drágulásról beszélt, ma már hosszabb időszakot emlegetnek, amelynek oka elsősorban az infláció növekedésétől való félelem.

A Szlovák Takarékpénztár elemzője, Matej Horňák akkor az Aktuality.sk-nak elmondta, Szlovákiában is számíthatunk a hitelkamatok emelkedésére, de nem drámai mértékben.

„Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a jelenlegi 1 százalékos jelzáloghitel-kamat jövő év végéig 2 százalékra emelkedik” – mondja a szakértő, hozzátéve, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a fixáció leteltelte után néhány tíz euróval nőhet a havi törlesztőrészlet.

A VÚB bank néhány napja jelentette be, hogy március 7-től 0,2 százalékkal emeli meg a jelzáloghiteleinek kamatait. Így a pénzintézet legalacsonyabb kamata is egy százalék fölé emelkedik. A VÚB igazgatótanácsának tagja szerint idén még többször várható, hogy tovább emelkednek a kamatok, ami jövőre akár meghaladhatja a 2 százalékot is.

A ČSOB 10 éves kamatrögzítés esetén a jelenlegi 0,99 százalékról 1,15 százalékra tervezi emelni a kamatot. Valószínűsíthető, hogy a többi bank is lépni fog, és a kamatok elrugaszkodnak attól a bázistól, ami jelenleg átlagosan 0,9 százalék.

És hogy milyen hatással lesz mindez az ingatlanpiacra? A kamatrögzítés letelte után akár több tíz euróval is magasabb lehet a havi törlesztőrészlet. A logika azt diktálná, hogy ebben az esetben csökkenhet az érdeklődés a jelzáloghitelek és egyúttal az ingatlanok iránt, így azok ára elindulhat lefelé. Ez azonban a szakértők szerint csak akkor valósulna meg, ha ugrásszerűen emelkednének a jelzáloghitelek kamatai, ez pedig a hazai pénzügyi piacon nem fenyeget. A szakértők szerint tehát a drágább jelzáloghitel sem lesz jelentős hatással a 2014 óta tartó ingatlanár-emelkedésre.



(Pravda/aktuality/para)