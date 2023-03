A Wagner-góré indulna az elnökválasztáson, de nem Oroszországban!

A bejelentésről szóló felvételt Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter helyettese tette közzé a Twitter-oldalán.

Prigozsin azt mondja a videón, hogy politikai ambíciói vannak, indulni szeretne az elnökválasztáson - ezután hatásszünet következik, majd bejelenti: Ukrajnában.

Prigozsin mindezt egyenruhában tette, miközben a háttérből lövések hallatszanak. Mindeközben egyébként a Wagner-górénak nincs is ukrán állampolgársága, és éppen ukrán városokat és falvakat bombáz a csoportjával.

This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO