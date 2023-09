Weiss reagált a Slovan-szurkolók kivonulására a MOL Arénából: „A tulaj értékelje a munkámat, ne 16 éves gyerekek”

Amint arról beszámoltunk , a DAC vasárnap 3:1-re legyőzte a címvédő Slovan Bratislavát a Niké Liga alapszakaszának 7. fordulójában. A mérkőzés a Slovan-szurkolók váratlan demonstrációjáról is emlékezetes marad.

A Slovan és a szurkolók közti feszült hangulat két hete kezdődött: az égszínkékek előbb megszégyenítő 2:6-os vereséget szenvedtek az Európa-liga play-offjában a ciprusi Aris Limassollal szemben, majd ugyan a Podbrezová elleni bajnokit megnyerték 3:2-re, de a rendes játékidőben még 1:2 volt az állás.

Vladimír Weiss edző már akkor is összetűzésbe került a szurkolókkal, később viszont elnézést kért, és kérte őket, hogy akkor is támogassák a csapatot, ha éppen nem megy a játék. A DAC elleni hétvégi bajnokin viszont betelt a pohár a Slovan-szurkolóknál: kb. fél órával a mérkőzés vége előtt, 3:1-es dunaszerdahelyi vezetésnél tömegesen elhagyták a MOL Aréna vendégszektorát.

A Slovan edzője reagált a szurkolók demonstrációjára:

„Én a futballért dolgozom annak a 20 ezer embernek is, akik gyerekekkel jönnek. Értékelem ezeket a fiúkat, hogy eljárnak támogatni bennünket, de ilyet nem szabadna tenniük. Ha szurkoló vagy, akkor is szurkolj, ha nem megy a csapatnak. Ezek 16-18 éves fiúk. Megértem az érzelmeiket, de nem szeretnék tovább foglalkozni ezzel. Ez már sajnos másodszor történt meg. Ez egy reakció, de úgy gondolom, hogy nem helyes. Noha a szurkolónak mindig megvan a saját véleménye. Megveszi a jegyet, és is kinyilvánítja a véleményét.”