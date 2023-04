WHO: Európának nagyobb gondot kell fordítania a fogbetegségek kezelésére

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy csütörtöki jelentésében felszólította az európai országokat, hogy hozzanak haladéktalan intézkedéseket a növekvő számú fogbetegség ellen.

A WHO szerint az európai részlegéhez tartozó 53 európai és közép-ázsiai országban javítani kell a lakosság hozzáférését az alapvető fogászati ellátáshoz. "A biztonságos, hatékony és ingyenes vagy legalább megfizethető fogászati ellátás alapvető fontosságú" - szögezte le a koppenhágai székhelyű WHO Europe.

A szervezetnek a 2019-es évről készült felmérése szerint az európai régióban minden második felnőttnek (50,1 százaléknak) volt valamilyen komoly fogbetegsége.

Hans Kluge regionális igazgató azt is elmondta, hogy a fogbetegségek számának növekedése globális jelenség: a világon mintegy 3,5 milliárd embert sújt a fogszuvasodás vagy fogvesztés. Viszont az európai régióban a legsúlyosabb a helyzet: 466 millió embert érintenek a fogproblémák. A WHO felméréséből kiderül az is, hogy a szájüregi problémákkal küzdők túlnyomó része - mintegy háromnegyede - alacsony vagy közepes jövedelmű országban él. Egy országon belül általában kevesebb ellátásban részesülnek a szegényebbek és a társadalom peremére szorultak, mint mások, ezt pedig mihamarabb orvosolni kell - írták.

A fogorvosi ellátás fontos eleme a komplex egészségügyi ellátásnak, olyan alapvető funkciókhoz nélkülözhetetlen, mint az evés, a légzés, a beszéd vagy akár a kellemetlen helyzetek nélküli társadalmi érintkezés - olvasható a jelentésben.

A WHO szerint ezen problémák hátterében a dohányzás, az alkohol- és cukorfogyasztás és a rossz szájhigiénia áll.

