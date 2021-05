A WHO jóváhagyta a Moderna vakcináját, amivel elsősorban a szegény országoknak kedvez

Jóváhagyta péntek éjjel a Moderna amerikai gyógyszergyártó által kifejlesztett koronavírus elleni vakcina vészhelyzeti alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - tudatta közleményében a szervezet.

Illusztráció (Fotó: AP/TASR)

A WHO korábban a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca Indiában és Dél-Koreában gyártott vakcináját, valamint a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által előállított készítményt hagyta jóvá. A jövő héten a kínai Sinopharm és a Sinovac oltóanyagára is rákerülhet a WHO pecsétje.

A WHO jóváhagyása azon országoknak kedvez leginkább, amelyeknek nincsenek saját kapacításaik a gyógyszerek hatékonyságának és eredményességének bevizsgálására, és így lehetővé teszi, hogy a WHO az elmaradottabb országoknak létrehozott COVAX-programjában még több oltóanyagot juttathasson a rászorulóknak.

A WHO elismerése szerint a Moderna oltóanyaga a Pfizer/BioNTech vakcinájával vetekszik hatékonyságban, 94,1 százalékban sikeresen megelőzi a Covid-19 kialakulását. A WHO ajánlása szerint a vakcina 18 évesnél idősebbekenk adható, és a két dózis beadása között 28 napnak kell ideális esetben eltelnie, de ez 42 napra is nyújtható.

(MTI)